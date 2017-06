“Cada música tiene un paisaje”

El virtuosismo de Franco Luciani se combina con la emoción en Anda en el aire, su nuevo disco, en el que explora un repertorio centrado en el tango y el folclore y donde se permite licencias artísticas como dar la bienvenida con un movimiento de Vivaldi y despedirse con una reversión de “Tu cuerpo mediodía”, de Luís Alberto Spinetta. Además, suma como novedad su faceta de cantante.

El armonicísta rosarino que triunfa en todo el país y es uno de los referentes internacionales del instrumento de viento, regresará a su ciudad natal para estrenar las canciones que grabó en un exquisito trío que juntó a Pablo Motta (contrabajo) y Leonardo Andersen (guitarra), y que sumó la participación especial de Facundo Guevara (Shequere) y Claudio Cardone (teclados).

En el disco, Luciani incluye un repertorio de música argentina con obras de su autoría y de otros compositores. “Creo mucho en cómo los géneros se hermanan en la canción”, dijo en un diálogo con El Ciudadano en el que repasó su presente y su mirada de la escena actual.

—El formato está consolidado, el contrabajo suena muy bien y la guitarra logra un diálogo perfecto con la armónica. Acá te das una licencia para cantar ¿Por qué decidiste implementar este riesgo artístico?

—Me entusiasma porque es bien recibido. Tengo un camino recorrido con la armónica y comenzar con algo nuevo tiene sus riesgos pero para mí tiene un aporte muy importante a la voz de la armónica. Le aporta un color y hacía mucho que me daban ganas de cantar.

—Algunas canciones, privadas de la voz, reducen su riqueza.

—Yo empecé haciéndole coros a mi querido Raúl Carnota, también en el proyecto con Daniel Maza, entre otros, pero no hay nada grabado. Este disco es lo primero que grabé. Son muchos cambios para mí, incluso extra artísticos. La vida misma es un solo camino pero yo le doy a este disco como un nuevo arranque mirando un poco para atrás. Este disco tuvo mucha más espera que otros y eso no es casualidad.

—El disco comienza con un movimiento de Vivaldi y tiene su desenlace con un tema de Spinetta ¿A qué refiere este planteo?

—Con respecto a esta amplitud creo mucho en cómo los géneros se hermanan en la canción. Cada género tiene su lenguaje propio y eso es lo maravilloso de la música. Cada música tiene un paisaje. Pero a su vez se hermanan en la canción. Una canción del John Lennon, una zamba del Cuchi (Leguizamón), un tango de Gardel, una bossa de (Tom) Jobim, un tema de Spinetta o una melodía de Vivaldi, se pueden englobar en una canción. Vivaldi es una bienvenida al disco, una especie de recepción.

—Habrá sido un placer hacer “Tu cuerpo mediodía”, de Spinetta, junto a Claudio Cardone.

—Sí, fue maravilloso. Primero lo hicimos con guitarra y cuando le mostré el tema se re copó. Lo que hizo se parece a lo que hacía con El Flaco. Es una pieza muy «spinetteana».

—¿Se improvisa el disco en vivo?

—Mucho. El disco se fue haciendo casi espontáneamente. Pero la improvisación no es algo improvisado: primero hay que tener un bagaje para hacer lo que a uno se le ocurra con seguridad y elementos. Y sentirse cómodo con los músicos. Me sentí muy bien para tomar ese riesgo. El disco se fue haciendo en el transcurso de casi un año con viajes en el medio. A pesar de eso suena muy homogéneo.

—No necesitás de los discos para subir al escenario ¿Qué te llevó a proponerte un cambio artístico a través de un disco físico?

—Es una pregunta que nos hacemos muchos músicos cotidianamente. Creo que si hay algo que no va a dejar de pasar nunca es grabar, porque es una manera de registrar. Ahora qué pasará con el formato es un misterio. El mercado del disco va cambiando. Te diría que en Argentina todavía tiene cierto lugar pero la gente ya compra menos y escucho más online.

—Los discos pueden ser un elemento, un medio más, para comunicarse con la sociedad.

—Totalmente. Los músicos también tenemos el medio vivo. Podría no existir el disco y los músicos seguiríamos tocando, pero el disco también es una búsqueda artística en un concepto general. Eso sin lo físico se rompe. Hay una generación que ya no lo tiene en cuenta. No es fácil de analizar porque creo que estamos en el medio de una transición.

Teatro de la Plataforma Lavardén

(Mendoza y Sarmiento)

Este sábado a partir de las 21.30