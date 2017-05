Buscan que fondos del juego vayan al laboratorio público

En la Legislatura avanza una reforma a la ley de casinos y bingos para garantizar que parte de los recursos que tributan los juegos de azar sean destinados al financiamiento de Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario. La norma vigente asegura, hasta enero de 2019, que el 1% de las utilidades de los casinos y bingos debe destinarse al LEM. La reforma que estudia la Legislatura deroga una norma transitoria, vigente desde 2014, y establece que de aquí en más ese porcentaje de utilidades siempre será destinado al LEM. En la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se dio media sanción al proyecto elaborado por los socialistas Antonio Bonfatti, Inés Bertero, Rubén Galassi y Clara García, que lleva además las firmas de Alicia Gutierrez (SI) y Luis Rubeo (PJ). El proyecto deroga el artículo 2 de la ley 13.385, que modificaba el artículo 11 de la ley 11.998 (de casinos y bingos). El artículo 11 de aquella norma, promulgada en 2001 por el gobierno de Carlos Reutemann (y puntapié inicial para la instalación de casinos en la provincia), determina que los recursos tributarios del juego se distribuyen en un 70% a fines sociales establecidos en la ley 5.110 y lo restante a políticas de promoción turística (5%), municipios y comunas (10%), ley provincial de Discapacidad (4%), donación, ablación e implante de órganos (4%), políticas activas en beneficio de la minoridad (4%) y bomberos voluntarios (3%). En 2014 se votó una reforma que establecía, por un plazo de cinco años, que el 1% de esas utilidades (en la actualidad, un millón de pesos mensuales) debía destinarse al LEM. Para ello, se modificaba la asignación original de recursos para la ley 5.110 (pasó del 70 al 69%). Ese nuevo criterio de distribución vence en enero de 2019. Pero, si el Senado convalida el proyecto aprobaba el último jueves por la Cámara de Diputados, se eliminará el artículo de transitoriedad y el LEM tendrá asegurado ese financiamiento del 1% de las utilidades de bingos y casinos. En la última sesión de la Legislatura, la diputada socialista Inés Bertero explicó que el LEM provee medicamentos a unos 8.000 centros de salud de la provincia de Santa Fe y de otras provincias. Y sostuvo además que la decisión política del gobierno del Frente Progresista es garantizar los recursos para el normal funcionamiento del laboratorio público. En los fundamentos del proyecto se señala: “Previendo los tiempos parlamentarios, la iniciativa tiene por finalidad evitar la pérdida de vigencia de una norma tan trascendente. La sanción de este proyecto pretende dar seguridad jurídica en términos de los recursos con que cuentan cada uno de los sistemas, subsistemas y actividades promovidas por el artículo 11 de la ley 11.998 (casinos y bingos)”.

