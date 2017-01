Buscan poner techo a paritaria docente

Gobernadores se reunirán este jueves en Capital Federal para acordar un techo a la paritaria docente que podría ubicarse en 18%, un nivel que los gremios rechazarán de plano debido a la aceleración de precios y a la falta de una orientación testigo por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El encuentro autoconvocados por los mandatarios será el próximo jueves a las 14 en el porteño hotel Savoy, en Callao 181, y aún se están confirmando la presencia de mandatarios y de ministros provinciales que asistirán.

El número que fue hablado por teléfono en forma anticipada por algunos gobernadores es el 18%, aunque el gobierno nacional pidió en las últimas horas a través del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que no supere el 17%.

La reunión es organizada desde hace diez días, cuando la mayoría de los mandatarios provinciales regresó de sus vacaciones, pero un problema surgió en las últimas horas: las consultoras comenzaron a recalcular la inflación esperada para 2017. Ocurre que las consultoras privadas corrigieron las estimaciones para enero al 1,8% y hasta el 2% para febrero, acelerando el ritmo del 25% anual, en gran parte por los ajustes de tarifas, lo que deja al indicador muy lejos del 17% que plantea Cambiemos. Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, dijo que su consultora corrigió hacia arriba la proyección por el anuncio de subas de precios regulados: en enero, la nafta, y en febrero, la electricidad y las prepagas.

Fuera por un nuevo error de diagnóstico oficial o por subas imprevistas en productos de consumo masivo, la inflación parece no acoplarse a la esperada por el gobierno y esto ya es advertido por los gremios, que –aseguran– darán pelea y podrían no iniciar las clases en todo el país. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, cuestionó ayer la decisión del gobierno de que las paritarias docentes se diriman por provincia y amenazó con un paro en caso de que no haya una discusión a nivel nacional: “Si no hay paritaria nacional, hay conflicto a nivel nacional”.

A este complejo escenario subirán el jueves los gobernadores, que –si el gobierno no cambia de idea– deberán enfrentar en solitario las paritarias con cajas que están complicadas por la caída de la recaudación por la recesión.

Asistirán a la reunión los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifschitz; Córdoba, Juan Schiaretti; Salta, Juan Urtubey; Neuquén, Omar Gutiérrez; Chaco, Domingo Peppo; Río Negro, Alberto Weretilneck; Tierra del Fuego, Rosana Bertone; Misiones, Hugo Passalacqua; y Entre Ríos, Gustavo Bordet. En tanto, se espera la confirmación de la bonaerense María Eugenia Vidal, del tucumano Juan Manzur y de la santiagueña Claudia Ledesma de Zamora.

Rechazo de Terés

En ese marco, Gustavo Terés, titular de Amsafe Rosario, ya anticipó que “hay que discutir sumas que están por encima del 18%”.

“Esta reunión de gobernadores en realidad parece que fuera para diagramar el ajuste del conjunto, es la paritaria de los gobernadores pero para discutir a la baja, disparó el dirigente al diario digital Conclusión.