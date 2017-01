Buenas noticias en la Lepra: Quignon volvió a hacer fútbol

Una buena para Diego Osella en el inicio de la segunda semana de pretemporada en Mar del Plata: Facundo Quignon pudo hacer un rato de fútbol.

A una semana de sufrir un esguince en la rodilla izquierda, el mediocampista se mostró recuperado y Osella lo hizo participar del trabajo táctico con pelota. Si bien los plazos anunciados eran de 10 a 15 días, Quignon evolucionó muy bien y por eso ayer tuvo un contacto con pelota.

Distinto es el caso de Néstor Moiraghi, quien a partir de una tendinopatía en la rótula de la rodilla izquierda ayer sólo hizo algo de kinesiología en el hotel.

El cuerpo técnico dispuso un trabajo físico por la mañana y otro táctico por la tarde, aunque bajó un poco las cargas ya que hoy realizará la segunda práctica de fútbol, donde seguirá probando alternativas.

El sábado no participaron del ensayo con pelota Maxi y Quignon, y Osella apenas pudo armar dos equipos, ya que la Lepra realiza la pretemporada con 25 futbolistas, pero tres son arqueros. Habrá que ver si hoy la Fiera o Quignon hacen un rato de fútbol, caso contrario Osella deberá improvisar con algún ayudante para poder completar los 22 futbolistas que harán fútbol en Apand.

“El grupo está unido”

Víctor Figueroa y Sebastián Prediger fueron suplentes en la primera parte del torneo, pero con el retiro de Diego Mateo y un plantel no tan largo, ambos futbolistas se ilusionan con jugar mucho más.

“Estamos haciendo una pretemporada muy intensa. El grupo está muy unido, estamos con confianza y ojalá lleguemos de la mejor manera al comienzo del torneo”, destacó Figueroa, rescatando el trabajo que se está haciendo en Mar del Plata.

El Negro sabe que en esta segunda parte del torneo puede ser una alternativa para Diego Osella y se ilusiona. “En este último tiempo no me tocó jugar mucho, pero siempre intento aportar lo mío. Estoy muy feliz en Newell’s. La verdad que la gente me expresa siempre su cariño y eso es muy importante para mí. Sabemos que todos tenemos chances. El otro día en la práctica me tocó estar en los titulares. Sé que tengo que laburar mucho”, comentó.

En tanto, Prediger aparece como una de las alternativas para reemplazar a Diego Mateo, aunque no cree que tenga el puesto asegurado. “En lo personal, me tocó estar afuera por una lesión y no pude estar mucho tiempo en cancha. El que decide quién juega es el técnico. Va a jugar el que esté mejor. Todos nos matamos para estar y creo que lo estamos haciendo bien”, señaló.

En cuanto a las chances del equipo de pelear arriba, Prediger fue muy claro: “Debemos ir partido a partido, no creo que debeamos pensar más allá. Tenemos un gran plantel, pero algo corto. Pero confiamos en lo que podemos dar”.