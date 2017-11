Buen inicio de Argentina en las eliminatorias

El seleccionado argentino de básquetbol no tuvo dificultades y venció fácilmente a su par de Paraguay, por 96-63, en encuentro de la primera fecha del grupo A de la eliminatoria continental rumbo a la Copa del Mundo China 2019, en este nuevo formato de clasificación similar al que se utiliza en el fútbol profesional.

En el estadio Superdomo de la ciudad de La Rioja, con una concurrencia estimada en 10.000 personas, el equipo del bahiense Sergio Hernández diseñó un triunfo contundente, acorde a los antecedentes.

El ala pivote y capitán Luis Scola resultó, una vez más, la figura del quinteto albiceleste, con una planilla que contempló 22 puntos (4-7 en dobles, 4-7 en triples, 2-2 en libres), 11 rebotes y 6 asistencias en los 25 minutos que participó del juego.

El escolta bahiense Lucio Redivo acumuló 16 tantos, 3 rebotes y 2 asistencias.

En el conjunto paraguayo se destacó Junior Peralta, con 14 puntos (3-6 en dobles, 2-7 en triples, 2-2 en libres).

Argentina animará su segundo encuentro en esta ventana eliminatoria el próximo domingo frente a Panamá, en condición de visitante. El elenco panameño cayó en Montevideo ante Uruguay, por 86-73.

El equipo argentino hizo pesar inmediatamente su mayor jerarquía individual y colectiva. Con Scola como faro bajo el aro visitante (7 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias), el conjunto albiceleste fue extrayendo diferencias, aun sin jugar bien y con Laprovíttola exagerando en la toma de decisiones individuales.

El santiagueño Deck (6, 3-3 en dobles) también diseñó un aporte interesante y Argentina se fue al primer descanso con una ventaja de 26-16.

El quinteto paraguayo, conducido por el argentino Luis Oroño (ex jugador de Ferro y seleccionado nacional en la década del ’80), logró capear el temporal, con una ráfaga de Federico Mellone (8) y cierta puntería desde el perímetro (4-10 en triples).

Argentina le dio descanso a los titulares. Con la rotación a cuestas, el equipo albiceleste perdió fluidez en el traslado, apuró los lanzamientos y permitió que el combinado ‘guaraní’ se ilusionara con algunas conversiones. Igualmente, el resultado 44-29 daba cuenta de una nítida superioridad local.

Argentina liquidó el pleito, en el comienzo del tercer segmento, con una seguidilla de Redivo (10). Entonces, la diferencia entre ambos conjuntos quedó plasmada inmediatamente y los conducidos por Hernández se escaparon: 76-44, después de un parcial 32-15 que no dejó dudas.

El último cuarto sirvió para que los dos entrenadores le otorguen rodaje a elementos alternativos y para que el público exhiba su devoción por un Scola, que se retiró envuelto en una ovación, luego de haber convertido un triple, a poco menos de un minuto para la finalización del partido.

-Síntesis-

(96) Argentina: Nicolás Laprovíttola 10, Lucio Redivo 16, Gabriel Deck 8, Luis Scola 22, Marcos Delía 2 (FI) Eric Flor 4, Marcos Mata 6, Javier Saiz 11, Leonardo Mainoldi 6, Gustavo Aguirre 2, Matías Sandes 6, Máximo Fjellerup 3. DT: Sergio Hernández.

(63) Paraguay: Luis Ljubetic 2, Junior Peralta 14, Bruno Zanotti 2, Alejandro Peralta 10, Adolfo López Fariña 11 (FI) Fernando Dose 9, Diego Lesme 2, Federico Mellone 8, Diego Bareiro 2, Edgar Riveros 3. DT: Luis Oroño.

Progresión: Argentina 26-16, 44-29, 76-44 y 96-63

Árbitros: Marcos Benito (Brasil)-Andreia Silva (Brasil)-Felipe Ibarra (Chile)

Estadio: Superdomo (La Rioja)