Brutal intento de detención a un joven que fumaba marihuana en plaza Francia

Mientras en Rosario se llevó a cabo este sábado una marcha y encuentro por la despenalización del consumo de marihuana y por el uso del cannabis con fines medicinales, ese mismo día en Plaza Francia, en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía quiso detener forma brutal a un joven por fumar un cigarrillo de marihuana. Pero un grupo de personas frustró el accionar de los uniformados al ritmo de aplausos y al grito de “que lo dejen”.

El video muestra cómo seis agentes reducen al joven, mientras vecinos les recriminan que mientras ellos actúan de esa forma, “ustedes están acá y en otros lugares están robando y nadie hace nada”.

El periodista Emilio Ruchansky viralizó los videos luego de que se los pasara una allegada. Al respecto, dijo: “Al final el muchacho, cuando se fue “la autoridad”, agradeció el apoyo y lo acompañaron al auto para asegurarse que no lo emboscaran. “Fue un gesto de comunidad”, me dijo mi amiga. El discurso punitivista no siempre traspasa el sentido en común”.