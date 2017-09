Brian Sarmiento, tres semanas afuera

Inactivo. Se confirmó la lesión de Brian Sarmiento. El volante leproso, que debió salir del duelo ante Huracán en el inicio de la segunda parte, sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo, que le demandará tres semanas de recuperación, y se suma a Mauro Guevgeozian, quien no estuvo ante el Globo y se espera que se pierda los próximos dos encuentros, ante Olimpo en el Coloso y Lanús en la Fortaleza.

“Me siento con mucha confianza”

El juvenil Joaquín Torres, el mejor jugador leproso en la derrota con Huracán, de visitante, por la segunda fecha de la Superliga, declaró este miércoles que se siente “con mucha confianza” y se lo atribuyó al entrenador Juan Manuel Llop.

“Me siento con mucha confianza y se lo debo a la confianza que me dio el (director técnico) Chocho (Llop)”, expresó el joven volante ofensivo rojinegro.

Consultado sobre el lugar de la cancha que prefiere, el habilidoso mediocampista neuquino opinó: “Me gusta jugar por las puntas para tirar diagonales o desbordar, pero me adapto también a jugar por el medio”, en declaraciones en LT3.

Con relación a su carrera, en la que fue bajado del plantel de primera después de varios años en las inferiores, Torres reveló: “Fue un momento muy duro por la forma cómo me bajaron de la primera, pero también me sirvió para hacerme fuerte y poder volver a tener una oportunidad, que ahora me dio el Chocho (Llop), que me brindó toda la confianza”.