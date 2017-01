Bortolussi, el rosarino que conquistó Granada

Se nota que batalla fielmente para que el acento español no gane la partida. Y aunque algunas de las palabras que utiliza parezcan salidas de algún programa de Antena 3, Alejandro Bortolussi se sigue comiendo las “eses”, detalle inexcusable para caer en cuenta que las raíces no se olvidan, que el ADN rosarigasino es imposible de borrar, aunque el tiempo y la distancia jueguen su partido.

El alero o ala pivot que se inició en Náutico ya casi tiene “tantos años en España como en Argentina”. El pibe nacido el 28 de julio de 1989 que se fue a los 15 a probar suerte a Europa es ahora un jugador fetiche de los elencos que buscan ascender a las máximas categorías del básquet español.

En esta temporada, el ambicioso Granada se hizo con sus servicios y ya está pagando con el reciente título en la Copa Leb Plata, el primer objetivo de la campaña en la tercera división española. “Estoy muy contento después de la victoria que logramos (de locales ante Alicante), sobre todo porque llegó en un momento ideal porque nos ayuda a levantar en lo anímico, ya que veníamos de un par de derrotas. Y además porque ganar una Copa es importante, y lo hicimos con un muy buen rendimiento, a cancha llena y con la gente de Granada acompañando. Fue espectacular”, explica Borto, quien fue partícipe de una fiesta increíble con más de 6.500 hinchas en el Palacio de los Deportes de la hermosísima Granada.

“Los últimos dos juegos del equipo fueron muy malos pero a pesar de ello la gente acompaña, vive mucho el básquet y está muy ilusionada. Es un público que sabe, que tuvo mucho tiempo equipo en ACB (primera división) y que responde ahora con este plantel. Si bien no es el mismo equipo que tuvo que dejar la categoría por razones económicas, la gente lo ve como si fuera ese, es el equipo de la ciudad y una ciudad que ama el básquet. Debieron empezar desde lo más bajo, en el torneo provincial”, relató Alejandro, quien había vivido dos temporadas magníficas en Amics Castelló y dio todo un volantazo al cambiar de aire: “Fue complicado decidir el cambio porque el entrenador de Castellón confiaba en mí, yo estaba cómodo, y habíamos logrado Copa Leb Plata, ascenso y jugado bien en Leb Oro. Pero de Granada se comunicaron, me gustó el proyecto y por ahí tal vez en Leb Plata soy un jugador más importante, con más minutos. Me dio ganas de ver qué pasaba en un equipo tan importante. Era un buen lugar para ir y lo estoy confirmando”.

Como pasó en su anterior equipo, el sueño de todos es el ascenso. Pero el rosarino tiene la palabra prohibida: “El entrenador no quiere que lo digamos, no nos deja hablar del tema ascenso, pero bueno ahora con esto de ganar la Copa y de estar tanto tiempo arriba en la tabla, está claro que el objetivo es subir, pero hay que ir de a poco. No te podés relajar en este torneo, porque a nosotros nos han ganado equipos que estaban abajo en la tabla. Es muy complicada y pareja la competencia”.

“La institución es grande, no falta nada. Te dan casa, te pagan la comida en un restaurante y a cada uno nos dieron un auto fenomenal para que nos movamos”, contó el ala pivot, quien también está enamorado de la ciudad: “Tiene de todo aunque no es demasiado grande, cuenta con mucha vida y lugares hermosos, además de históricos”.

Sierra Nevada y la Alhambra son apenas dos pistas que se pueden mencionar al pasar sobre esta ciudad que obliga al esfuerzo hasta a wilkipedia.

Sin embargo, en medio de esos paisajes maravillosos, Bortolussi sabe cuál es su lugar: “Se extraña un montón, sobre todo a la familia y a los amigos. Dentro de poco van a ser los mismos años vividos en Argentina que en España. Ojo, estoy muy bien y muy contento aquí y eso lo hace más fácil de llevar”.

El ex Náutico debió decidir muy chico, allá por 2004 y a los 15 años, qué sería de su carrera y de su vida. “Son tremendos recuerdos. Fue difícil decidirlo pero a la vez no lo dudé mucho. Era chico y era el sueño del pibe ir a Europa, a España, unas de las mejores ligas del mundo, a jugar en Málaga. Fue duro por mis viejos, mi familia, había que dejarlos atrás, pero fue para cumplir mi sueño. Iba a tener la posibilidad de aprender mucho y de ser profesional”, cuenta Ale, quien reconoce a sus puntales: “Fue más sencillo por el apoyo de mis viejos, aunque sé que debe ser jodidísimo que se te vaya un hijo de 15 años a la otra punta del mundo. Mis viejos y mis hermanos me bancaron siempre desde chico y por eso trato de volver todos los recesos y ellos hacen un gran esfuerzo económico cada vez que vienen”.

Bortolussi juega desde 2004 en España y quizás su materia pendiente fue no haber podido debutar en ACB con Málaga. “Jugué amistosos y entrené mucho, estuve en la filial de Leb Oro, pero como los papeles comunitarios demoraron no pude debutar”, cuenta el polifuncional que jugó en Estepona y Lugo y que supo ganar varias Copas de Andalucía, pero al que le llegaron los títulos en el último lustro, con Copa Plata y ascenso en Castellón y ahora Copa en Granada.

“Sé que me como las eses, soy un desastre cuando me escucho”, se ríe el Ale tras el enésimo audio que inicia viaje desde el Viejo Continente. Es que los años no pueden contra los genes rosarinos.