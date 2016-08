Bordagaray, sobre el cierre, el sexto refuerzo canalla

Rosario Central sumó ayer su sexto refuerzo, el delantero Fabián Bordagaray. Y tiene una semana por delante para definir el séptimo, ya que sobre el cierre del libro de pases quedaron inscriptos tres arqueros: Diego Ruso Rodríguez, Jorge Fatura Broun y Gabriel Arias.

La negociación por la llegada de Bordagaray, cuyo pase pertenecía a Defensa y Justicia, que también quedó inscripto en AFA, se resolvió con celeridad. El delantero de 29 años estuvo en carpeta de Coudet desde el inicio de este libro de pases. Siempre con la idea de completar el plantel.

A partir de la suspensión que recibiría César Delgado, que lo podría dejar fuera del fútbol un tiempo considerable, el Chacho solicitó que se hiciera el esfuerzo por Bordagaray.

Y la dirigencia lo hizo: ayer compró el 90 por ciento del pase del ex River, San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros, a cambio de una cifra que ronda el millón de dólares.

Bordagaray estaría hoy en Rosario para cumplir primero con la revisión médica, y luego sí firmar un contrato de 3 años de duración con la entidad de Arroyito. En cuanto al arquero que solicitó Coudet como indispensable para sumar al plantel, ayer tampoco hubo concreciones. El que sigue al tope de la consideración es el Ruso Rodríguez. Pero su salida de Independiente, club dueño del pase, es compleja. Por las dudas, los directivos auriazules inscribieron anoche, antes del cierre del libro de pases, a otros dos arqueros: Fatu Broun y Arias.

El nombre de Broun no es nuevo, pero no hubo contactos concretos con el jugador o con el representante como para darle entidad a la chance.

No inscribieron al Flaco

“Quiero anotar a Alejandro (Donatti)”, sorprendió Coudet ayer al mediodía al ser consultado sobre si tenía en mente inscribir a algún marcador central antes del cierre del libro de pases. Pero el deseo del Chacho de repatriar al Flaco, quedó sólo en eso. El técnico auriazul charló con algunos directivos sobre su intención de negociar la vuelta de Donatti, que fue adquirido por Flamengo de Brasil hace apenas dos meses. Y si bien reglamentariamente, era factible, no hubo posibilidad de hacerlo efectivo. Por lo tanto, al cierre del libro de pases, Central no inscribió a Donatti, que el último miércoles por la noche tuvo un desafortunado debut copero con Flamengo.

Reserva en Baigorria

La reserva de Rosario Central hará su debut esta tarde ante Defensa y Justicia. El partido, que comenzará a las 14, contará con una novedad: se jugará en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, y no en el country de Arroyo Seco, como venía sucediendo en la temporada pasada.

Respecto del equipo para el debut, ayer fue confirmado por el técnico Leonardo Fernández. Los once, siempre y cuando Coudet no convoque a alguno de ellos para concentrar con la Primera División, serán: Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Nicolás Giménez, Renzo Alfani, Luciano Recalde; Félix Banega, Emanuel Ojeda, Matías Palavecino; Joaquín Pereyra; Maximiliano Lovera y Ezequiel Rodríguez. En el banco, Leo Fernández tendría a disposición a Juan Pablo Romero, Santiago Heredia, Matías Mansilla, Leonel Rivas, Joel López Pisano, Joel Reinoso y Agustín Coscia.

Con equipo confirmado para el debut

Confirmó sin sorpresas. Tal como se presagiaba, Eduardo Coudet dio a conocer ayer los nombres para el debut de mañana ante Defensa y Justicia. Y los elegidos por el Chacho serán los mismos que el sábado pasado protagonizaron el último amistoso de la pretemporada, derrotando a Colón de Santa Fe por 1 a 0. Así, será el debut oficial de Teófilo Gutiérrez en el Canalla. Y también el de Marco Torsiglieri.

Donde sí habrá novedades es en la conformación del banco. Es que a las bajas ya sabidas, las de los lesionados Germán Herrera y César Delgado, y el suspendido Víctor Salazar, ayer se sumó una más. Washington Camacho dejó el entrenamiento con una molestia muscular y quedó al margen de la convocatoria para el encuentro en el Gigante.

En cuanto a los que serán titulares en el juego de mañana, que se disputará desde las 16 en el Gigante de Arroyito, Coudet ensayó con ellos durante toda la semana. Los once: Sebastián Sosa; Paulo Ferrari, Esteban Burgos, Torsiglieri, Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández; Giovani Lo Celso; Teo Gutiérrez y Marco Ruben.

Para los relevos, el Chacho dispone de pocos profesionales. Por lo que seguramente citará a algún juvenil para concentrarlo con el grupo principal. Los seis que tendrían un lugar asegurado en el banco serían Jeremías Ledesma, Hernán Menosse, Jonás Aguirre, Mauricio Martínez, Gustavo Colman y Pablo Becker.

Los auriazules volverán a entrenar en la mañana de hoy, como lo hicieron ayer, en el predio de Arroyo Seco. Luego de la práctica, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico quedarán concentrados en el hotel del complejo.

Venden sólo plateas

Hoy comenzará la venta de plateas. Las localidades se podrán adquirir, de 10 a 18, únicamente en las boleterías del estadio. La platea socio cuesta 400 pesos; y la no socio, 550. Las preferenciales, que son sólo para socios, costarán 700 pesos. Además, se venderán plateas para jubilados, pensionados y damas, no socios, a 475 pesos; y para menores, a 445. De quedar un remanente, se venderán mañana, de 10 a 13 en el Cruce Alberdi.

Sanción para el Chelito

Aún no es oficial, pero en los próximos días se conocería la sanción que recibirá César Delgado tras comprobarse que utilizó un medicamento prohibido previo a un partido de la última Copa Libertadores. “No voy a ocultar que sabemos del tema, pero no puedo hablar porque todavía no tenemos precisiones sobre cuán dura puede ser la pena”, dijo Coudet. Por lo pronto, se especula con que la sanción lo dejaría al margen, por lo menos, hasta fin de año.

