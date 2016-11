Bono de fin de año: la provincia anticipó cifras y forma de pago

El gobierno provincial otorgará a los estatales y a los docentes santafesinos un bono de fin de año de entre 2.000 y 3.000 pesos a pagar en dos cuotas. La oferta concreta se conocerá hoy al mediodía, cuando el ministro de Gobierno, Pablo Farías, reciba en la Casa Gris a los líderes de ATE y UPCN (mañana será el turno de los gremios docentes). Ante el adelanto de la suma, por parte del vicegobernador Carlos Fascendini, el titular de UPCN Jorge Molina ya anticipó su posición: “No está cerca de lo que queremos”.

La reunión entre el gobierno y los sindicatos estatales será hoy a las 13. Allí se conocerá oficialmente cuál es la propuesta oficial en respuesta a las demandas de los trabajadores. A diferencia de los docentes, que piden reabrir la paritaria para discutir un nuevo aumento salarial ante el avance de la inflación, los estatales habían planteado de entrada su reclamo de un bono navideño. Para UPCN debía ser de 5.000 pesos; las cifras que anticipó ayer el vicegobernador ya generaron malestar en los dirigentes gremiales.

Fascendini adelantó ayer que el bono será de entre 2.000 y 3.000 pesos, en dos cuotas: la mitad se pagará en diciembre y la otra mitad en enero de 2017, fecha en que los gremios quieren empezar a discutir la política salarial del año próximo. “El monto no está totalmente definido, pero será entre 2.000 y 3.000 pesos casi con seguridad, depende cómo se implemente, si va a ser universal, para todos igual, o si va a haber diferenciaciones de escala”, explicó el vicegobernador. Sobre la modalidad de pago, agregó: “No tengo la precisión de las fechas, pero sí los meses o cómo se está queriendo implementar: una mitad en diciembre y la otra en enero”.

Para los docentes, que se reunirán mañana con el gobierno, la propuesta será diferente. “Hay cosas que no pueden ser iguales”, explicó ayer Fascendini. “A los docentes, por ejemplo, hay que diferenciarlos por cargos y hora cátedra. Pero vamos a estar de todos modos con números similares a la Nación y a otras provincias, que es entre 2.000 y 3.000 pesos en promedio”, indicó.

Desde Reconquista, donde recorrió obras y participó de diferentes actividades, el gobernador Miguel Lifschitz dijo que el tema no está resuelto aún. “Todavía lo estamos analizando. No tenemos aún una propuesta, pero sí estamos comparando la situación con otras provincias parecidas a la nuestra, como Córdoba, y analizando nuestra situación presupuestaria, porque al no tener prevista una erogación de estas características hay que hacer toda una ingeniería financiera para poder disponer de los recursos en tiempo y forma”, expresó. En efecto, el mandatario cordobés Juan Schiaretti anunció un bono para los estatales de 2.000 pesos.

“No está cerca”

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, dijo ayer que no toma por cierta la cifra difundida por el gobierno hasta que no se oficialice en la mesa de negociaciones. Pero igual adelantó su opinión: “No está cerca de los que queremos”. UPCN había pedido desde el principio un bono navideño de 5.000 pesos para todos los empleados públicos. “No creo que sea serio hacer declaraciones sobre dichos de alguien que ni siquiera fue a las reuniones”, sostuvo Molina en referencia al vicegobernador Fascendini. Y se quejó por el apuro del funcionario: “No nos podemos enterar por los medios cuando estamos en una instancia de diálogo abierto”.

Reunión con municipales

Dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) se reunieron ayer con intendentes y presidentes comunales en el despacho del secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, para continuar el diálogo sobre la situación salarial de los trabajadores y las finanzas de los municipios. No hubo propuesta concreta y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 29 de noviembre.