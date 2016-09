Bonfatti también reaccionó ante acusaciones de programa de TV

“Frente al programa Periodismo Para Todos (PPT) es necesario hacer algunas aclaraciones”, así comienza un video que circula en las redes sociales y en el que el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, habla sobre el informe emitido el domingo en el programa conducido por Jorge Lanata y en el que se considera a Rosario como “capital del narcotráfico”.

“Se nos acusa de muchas cosas a los santafesinos, en particular a los rosarinos. Nosotros les decimos que lamentamos las muertes que ocurren, que estamos al lado de las víctimas, que comprendemos las marchas, las movilizaciones, que los acompañamos en el fondo de nuestras más íntimas convicciones en la necesidad de tener una sociedad en paz, con mayor convivencia y diálogo”, afirmó Bonfatti.

El legislador socialista reconoció la gravedad de la situación en la provincia, pero recordó que “hay lugares que duplican y triplican las muertes en Santa Fe, no es un consuelo, es parte de la realidad dura que se vive”. “En este problema, Nación, Provincia y Municipio tenemos que trabajar en conjunto. Se nos va la vida en esto, se va la vida de nuestros jóvenes, se va la vida de nuestros conciudadanos. No hay espacios para mezquindades ni para la hipocresía. Todos tenemos que asumir el compromiso, tenemos que entender que es un flagelo que está atravesando a la sociedad argentina en su conjunto”, agregó.

Por otra parte, Bonfatti se refirió al ataque a balazos que sufrió contra su vivienda en la zona norte de la ciudad, cuando aún era gobernador. “Se dice que no fui querellante en el ataque a balazos a mi casa. Se equivocan, fui y sigo siendo querellante. No presenté imputaciones, acusaciones en la causa, porque no las tengo. Yo estaba en el living de mi casa cuando recibí 21 balazos en el frente de la misma, no les conozco la cara a las personas. Fui una víctima de un atentado, pareciera que tengo que dar explicaciones. Y si fui una víctima es porque muchas de las organizaciones que actúan en la ciudad de Rosario hoy están presas por la policía de Santa Fe y condenadas por la Justicia de Santa Fe”, consideró.

