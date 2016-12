Bonfatti, sobre Ganancias: “El gobierno nacional se manejó con irresponsabilidad”

El actual presidente de la Cámara Baja provincial y ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, se metió de lleno en la controversia por la decisión del gobierno macrista de tratar en sesiones extraordinarias el proyecto sobre Ganancias.

“Lo triste de todo esto es que el propio gobierno maneja cifras dispares. Dónde estamos parados nadie lo sabe”, sostuvo Bonfatti.

Y al mismo tiempo defendió la postura de Miguel Lifschitz: “Obviamente en la incertidumbre que se ha creado alrededor de todos estos números, el gobernador tiene que defender los intereses la provincia de un modo institucional”.

“Históricamente se ha planteado que hay que tener un piso a partir del cual los trabajadores de mucho mayor ingreso tienen que pagar, y esta es la posición que vamos a seguir defendiendo”, remarcó el presidente de la Cámara.

“La irresponsabilidad del gobierno nacional de haber mandado un proyecto de ley a extraordinarias sin tener la seguridad absoluta de lo que estaba enviando es lo que ha complicado todo este panorama. Algunos cuando son gobierno hacen una cosa, cuando son oposición hacen otra. Nosotros en esto vamos a remarcar nuestra coherencia”, argumentó el ex mandatario provincial.

“El propio macrismo está dando cifras contradictorias. De una vez por todas hay que sanear los números. Hay que salir de esta improvisación”, sentenció Bonfatti.

Y finalizó con un claro planteo de cara al futuro: “Fueron muy rápidos para sacarle 55 mil millones de pesos a las mineras, y con la misma rapidez habría que haber resuelto el tema de los trabajadores. Pasó un año y no se ha resuelto absolutamente nada. Nuestro sistema impositivo sigue siendo regresivo. Manejar los números no es un tema menor. No se puede estar vendiendo humo”.