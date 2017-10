Bonfatti se disculpó por comparar a Macri con Hitler en lugar de Menem

Se fue de boca, se dio cuenta y se disculpó. El ex gobernador Antonio Bonfatti cayó en un exabrupto en medio de la campaña para las elecciones de octubre en el que se interpretó una comparación entre el creador del nazismo y el presidente Mauricio Macri. Los reproches le cayeron de inmediato, y tras los primeros el referente socialista y actual diputado provincial salió a atajar las consecuencias: “Pido mil disculpas. En primer lugar, al presidente por su investidura y en segundo lugar, a toda la comunidad judía porque sé perfectamente lo que fue la Shoá (holocausto) y el régimen nazi”.

Bonfatti pronunció las palabras de la discordia en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, donde participó de una actividad junto al secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Alfredo Botto, y el ministro de la Producción provincial –y candidato a diputado provincial–, Luis Contigiani.

“De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca. Pero se equivocó con (Adolfo) Hitler y ahora se equivoca con Macri”, fue la poco feliz frase que Bonfatti pronunció durante una charla sobre los derechos de los trabajadores y el rol del Estado ante las fuerzas del mercado. “Hice referencias a conquistas de los trabajadores y de la política, la ley de descanso dominical, de accidentes de trabajo, de las ocho horas. Y después de no chocar dos veces con la misma piedra, porque en los 90 se votó a un gobierno (por el de Carlos Menem), y los seres humanos nos equivocamos, porque perdimos los ferrocarriles, Somisa, el Cordón Industrial (del norte de Rosario), y se volvió a votar lo mismo”. De quedar ahí, no hubiera pasado nada. Si hasta el ex ministro de Economía del menemismo –y otras gestiones– Domingo Cavallo hizo la misma comparación, aunque en tono autoreinvindicatorio y de elogio a Cambiemos. Lo que salió del libreto es la inclusión, a modo de ejemplo extremo, del nazismo.