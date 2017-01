Bonfatti cuestionó la decisión del gobierno nacional de asistir a la provincia de Buenos Aires

La decisión del presidente Mauricio Macri de asistir con 25 mil millones de pesos a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal causó malestar en las primeras líneas del socialismo. “Las transferencias de la Nación deben ser equitativa para todas las provincias”, reclamó ayer el presidente del partido y ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti.

En la misma línea que las críticas planteadas contra el kirchnerismo durante la presidencia de Cristina Kirchner, ahora Bonfatti cuestionó la decisión de Macri de girar por decreto 25 mil millones de pesos para atender el déficit de la provincia de Buenos Aires, único territorio –además de la Capital Federal– gobernado por el PRO: “Pareciera que los fondos están para uno y no para otros, depende del color político”.

Bonfatti opinó que se trata de “una discrecionalidad que ejerce la Nación para un gobierno de su mismo signo político” y reclamó que las transferencias de recursos federales sean “equitativas para todas las provincias por igual”.

El presidente del PS se lamentó de que las decisiones de Macri se tomen por color político, como hacía el kirchnerismo: “Si este es el camino que elige el presidente Macri, se equivoca, volvemos a la etapa de la discriminación, y eso le hace mucho mal a la democracia, y a la institucionalidad”.

El ex gobernador y actual titular de la Cámara de Diputados de la provincia recordó que “la Nación tiene con Santa Fe una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos, que tiene sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se decía que había dificultad para pagarla porque no estaban los fondos”. Y lanzó una ironía: “Pareciera que los fondos están para uno y no para otros, depende del color político”.

En efecto, la deuda que mantiene la Nación con Santa Fe por descuentos indebidos de la coparticipación federal a favor de Ansés y de Afip, realizados entre 2006 y 2015, asciende a 40 mil millones de pesos a valores actuales (23 mil millones a valores históricos).

El fallo de la Corte Suprema, en noviembre de 2015, ordena a la Nación cesar con las detracciones indebidas –algo que comenzó a aplicarse en diciembre de ese año– y estableció además un plazo de 120 días para que ambos gobiernos acuerden el monto de la deuda histórica y el modo de devolución. A más de un año de la asunción de Macri, ese acuerdo aun sigue lejano ya que la Nación no comparte el criterio de actualización de la deuda planteado por las autoridades santafesinas.

Por último, Bonfatti le reclamó a Macri que “no se confunda”. Y concluyó: “Todos somos argentinos, defienda la legalidad, la Constitución y las leyes y cumpla con lo que ha marcado la Corte Suprema de Justicia: haga honor a la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe”.

Recursos extraordinarios

El presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto por el cual transferirá 25 mil millones a la provincia de Buenos Aires. De ese monto, 15 mil millones cubrirán el déficit de 2016 y los otros 10 mil millones serán para condonar deudas con Nación. Los recursos saldrán del Tesoro, como parte del presupuesto y no de la masa coparticipable. Con la transferencia, Macri busca compensar la mitad de lo que pierde cada año Buenos Aires por el congelamiento, en 1996, de su cuota en el Fondo del Conurbano: pérdida valuada en 50 mil millones de pesos.