Bonfatti cruzó a los ministros radicales del grupo Universidad

Dentro del socialismo hay diferentes miradas respecto de los sectores de la UCR que decidieron abandonar el Frente Progresista para competir en las elecciones dentro de Cambiemos, en apoyo al gobierno nacional. El lunes, el gobernador Miguel Lifschitz había minimizado la decisión tomada por el intendente santafesino José Corral. Incluso, el mandatario confirmó en sus cargos a los ministros de la UCR que pertenecen al Grupo Universidad liderado por Corral. Pero, el presidente del socialismo y ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, criticó con dureza a ese espacio de la UCR y opinó que los ministros que adhieren a Cambiemos deberían dejar sus cargos en el gobierno provincia. “En su lugar yo renuncio”, señaló el actual titular de la Cámara de Diputados de la provincia.

Las polémicas comenzaron el fin de semana cuando el Grupo Universidad decidió inscribir listas para la elección de concejales por fuera del Frente Progresista (desde ese espacio ya habían confirmado que harán lo propio para la elección de diputados nacionales). En cambio, los otros sectores del radicalismo santafesino (el MAR y el NEO) se quedaron dentro de la coalición. El lunes, el gobernador Lifschitz puso paños fríos y ratificó en sus cargos a los dos ministros que pertenecen al espacio de Corral: Julio Schneider (Obras Públicas) y Eduardo Matozo (Ciencia y Tecnología).

Pero la tensa calma dentro del Frente Progresista duró poco: Bonfatti salió con los tapones de punta contra los radicales macristas y sugirió que tanto Matozo como Schneider deben dejar sus cargos por una cuestión de coherencia política. “Cuando uno pertenece a un espacio y no a otro, tiene que tener ética y dignidad. No se puede tener un pie en cada bote”, opinó el ex gobernador y actual presidente del Partido Socialista a nivel nacional.

“Si yo estuviera en ese lugar, renuncio”, señaló el titular de la Cámara de Diputados de la provincia. Y le envió, además, un mensaje al propio Lifschitz: “El gobernador tomará la decisión a su tiempo”.

A Bonfatti no le sorprendió “para nada” la estrategia de la UCR. “Hace rato venimos diciendo que no se puede tener un pie en cada bote. Esta es una decisión tomada hace mucho tiempo”, dijo el líder socialista en declaraciones a Radio 2. “Han elegido otro espacio de construcción política. Lo respeto, son las reglas de la democracia”, agregó.

El lunes, Lifschitz se había mostrado componedor luego de conocida la noticia. “Aspiramos a poder continuar con el mismo equipo de trabajo con el cual ya hemos logrado un nivel de coordinación, de articulación y de trabajo en equipo que para nosotros es muy valioso, por lo cual no tenemos prevista ninguna modificación. Esto, obviamente, en la medida en que podamos seguir como hasta ahora, trabajando en sintonía con las prioridades, con los ejes de trabajo, con los proyectos que se fijan desde el gobierno y que vamos levando adelante en conjunto”, señaló Lifschitz.

A diferencia de su antecesor Bonfatti, el gobernador Lifschitz le restó importancia a la salida del Grupo Universidad de la coalición: “No es la primera vez que hay excepciones, cuando uno de los partidos decide en algún lugar ir por afuera por una coyuntura electoral. Obviamente, en este caso, quizás el dato más relevante sea el de la ciudad de Santa Fe donde, por primera vez, la UCR, o por lo menos un sector de la UCR, va a concurrir a elecciones por fuera del Frente Progresista”.

“Nosotros aspirábamos a seguir conteniendo a todos los sectores dentro del Frente Progresista, pero evidentemente hay algunos que ya no se sienten cómodos aquí”, añadió el gobernador en clara alusión a Corral. “Creo que es legítimo que cada uno elija el posicionamiento que considere más adecuado. Nosotros reafirmamos nuestra pertenencia al Frente, de la misma manera que lo ha hecho mayoritariamente la UCR en todo el territorio provincial y el resto de los partidos de la misma forma”, finalizó.