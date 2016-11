Bonafini, en carta a Francisco: “El pueblo tiene miedo”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, le escribió hoy una carta abierta al papa Francisco, a quien le pidió “ayuda” tras advertir que “el pueblo tiene miedo” y recordar la situación de crisis social de diciembre de 2001.

“La violencia institucional crece en los barrios pobres, sobre todo. El pueblo tiene miedo, la mentira es moneda corriente todo el día, todos los días, en todos los que gobiernan. El hambre crece, con hombres y mujeres con sus niños durmiendo en las plazas y las veredas”, subrayó Bonafini.

En la misiva, la presidenta de la entidad señaló: “Te escribo porque desde que nos vimos, el 27 de mayo pasado, las cosas están mucho peor. Perdoname por esta carta, pero sé que tus palabras tienen una gran recepción en el pueblo: las necesitamos”.

“Me da miedo pensar a qué violencia nos impulsan, a qué respuesta. Ayúdanos con tus palabras”, le pidió Bonafini a Jorge Bergoglio, al hacer una crítica a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Para la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de 87 años, “muchos de los que están cerca del Gobierno empiezan a echarle la culpa de todo a (Donald) Trump”.

“La llamada «democracia» nos costó muchas vidas ya. Me espanta la imagen del 20 de diciembre de 2001, con tantos pibes asesinados en la Plaza de Mayo. Me persiguen esas imágenes. Disculpá por pedirte tanto, pero no me queda otra, la política sola no alcanza”, enfatizó Hebe de Bonafini.

“¿Te acordás lo que hablamos, de no permitir más merenderos y comedores para que nuestros niños coman con sus padres, para que no tengan que sentir vergüenza por un plato de sopa?”, agregó la histórica dirigente y activista por los derechos humanos, quien en mayo pasado mantuvo un encuentro amistoso con Bergoglio en el Vaticano.