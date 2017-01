Boix: “Este gobierno va a terminar como la película de De la Rúa”

Horacio Boix, titular del Sindicato de los Peones de Taxis, habló con El Ciudadano e hizo un balance sobre el año que pasó y trazó su pronóstico sobre el que recién comienza. Aseguró que la crisis que vive el país afecta a todos los sectores del trabajo. Uno de los que sintieron el impacto –agregó– fueron los taxistas: sufrieron una baja en los viajes de casi 30 por ciento en relación a 2015.

—¿Cuál es el balance del gremio de 2016?

—En líneas generales, fue difícil. La actividad económica no fue la mejor y repercutió en el bolsillo del trabajador. A principios de año, fue mermando la cantidad del servicio y bajó la recaudación. El costo de vida iba aumentando y el salario de los trabajadores iba disminuyendo. No obstante, en marzo o abril de este año vamos a tener que discutir la tarifa de taxis. Tenemos que ser cautelosos, la situación se viene empeorando. En el último semestre, se agravó muchísimo; bajaron los viajes casi un 30 por ciento. No sólo en Rosario, estuve en Buenos Aires y pasa lo mismo que acá.

—¿Qué expectativas tienen para este año?

—Las expectativas no son las mejores, hablamos con dirigentes nacionales y no se vislumbra ninguna mejoría. Ojala nos equivoquemos, pero lo que se percibe es que va a empeorar. El fin de semana aumentó el combustible de nuevo. Aumenta todo y a partir de eso la situación es crítica para todo el mundo.

—¿Cuáles son los principales problemas a solucionar?

—Tendríamos que ver de qué manera podemos agilizar un sistema de pago de taxis con algún tipo de tarjeta y no usar efectivo. De esa manera, los choferes dejan de manejar efectivo y eso permite ganar seguridad. Los pasajeros no tienen que pensar en llevar dinero ni cambio y pagan el viaje como cualquier compra con su tarjeta de crédito, por ejemplo. Y la cancelan cuando vence.

—¿Cómo es la relación con las grandes centrales obreras?

—Estamos tratando de llevarnos bien con todos, pero disentimos en que la CGT Nacional sea tripartita (encabezada por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid), no lo aceptamos. La CGT, como defensora de los trabajadores y de su bolsillo, tendría que ser la primera en salir al frente en contra de este gobierno y no permitir que los subestimen. Los dirigentes tienen que ser obsecuentes con los intereses de los trabajadores, tienen que pelearse con el gobierno que sea, radical, peronista, con el que este de turno.

—¿Cómo analizan la gestión de Cambiemos durante el primer año de gobierno?

— Cambiamos para mal, no para bien. Al grueso de la gente se la engañó, se profundizó la pobreza, se amplió la brecha entre el que más tiene y el que menos. Todo lo que prometieron lo hicieron al revés. Va a ser un año difícil no sólo para los taxistas, sino para todos los trabajadores. Este gobierno se comprometió con muchas medidas que no cumplió. El costo más alto lo están pagando los sectores más bajos y la mayoría no está al margen de esta situación. Este gobierno lo asemejo a la película de De la Rúa (refiriéndose al ex presidente cuando se “escapó” en 2001 en helicóptero desde la Casa Rosada). Va a terminar de la misma manera. No sé si con un avión a chorro. Cuando la gente se canse va a salir a la calle y va a castigar a quienes nos representan.