Boffelli podría volver en Argentina XV

Después de más de ocho meses de recuperación tras una lesión de rodilla, el rosarino Emiliano Boffelli podría volver a jugar. El polifuncional back formado en Duendes volvería a las canchas con la camiseta de Argentina XV, el próximo sábado 25 cuando el seleccionado que dirige Felipe Contepomi juegue la cuarta fecha de la Americas Rugby Championship ante Brasil en Ushuaia.

Físicamente Boffelli tiene el alta desde hace varias semanas. Durante ese lapso de tiempo entrenó a la par de sus compañeros de Jaguares, lo único que le falta es agarrar ritmo de juego y confianza. Desde el staff técnico de la UAR en ningún momento quisieron apurar el regreso de Boffelli, por ese motivo el back no fue citado para los primeros partidos del Súper Rugby 2017, pero estaría disponible para los tres encuentros de local ante Lions (11 de marzo), Cheetahs (18 de marzo) y Reds (25 de marzo).

Desde este lunes el rosarino se entrena junto a Argentina XV en Buenos Aires, a la espera de ser tenido en cuenta por Contepomi y compañía.

Actualidad continental

Con los resultados de la tercera fecha registrados el pasado fin de semana, todo parece indicar que Argentina XV y Estados Unidos definirán el título el próximo sábado 4 de marzo en Comodoro Rivadavia, Chubut por la quinta fecha de la Americas Rugby Championship.

Los resultados de la tercera jornada fueron: Chile 10, Argentina XV 45; Uruguay 23, Brasil 12; y Canadá 34, Estados Unidos 51. Las posiciones: Argentina XV y Estados Unidos 14, Canadá 6, Uruguay 5, Brasil 4 y Chile 0.

El próximo sábado por la cuarta fecha se medirán: Argentina XV vs. Brasil; Uruguay vs. Canadá y Chile vs. Estados Unidos.

Cuenta regresiva

Los Jaguares ya se encuentran en Port Elizabeth, Sudáfrica, a la espera del debut en la temporada 2017 del Súper Rugby ante Kings, el próximo sábado desde las 15.15. Además, ayer Sanzaar dio a conocer los árbitros para la primera fecha, y el duelo entre argentinos y sudafricanos será dirigido por Jaco Peyper (Sudáfrica).

La franquicia criolla arribó el pasado domingo, y este lunes realizó el primer entrenamiento. Para este martes está pautada la práctica de alta intensidad donde se podría observar la probable formación de Jaguares para el debut.

Peyper será el responsable de impartir justicia y estará acompañado por AJ Jacobs y Rodney Boneparte, mientras que el TMO será Johan Greef en una terna íntegramente sudafricana.

El miércoles habrá jornada libre para el plantel, y el jueves regresará a los entrenamientos, día en el que el rosarino Aspirina Pérez dará a conocer el XV titular.

Canberra será la sede

Luego de siete años de espera, los Wallabies volverán a jugar en Canberra. La Unión Australiana confirmó que el partido ante Los Pumas correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship 2017 se realizará en el GIO Stadium el próximo 16 de septiembre, en la ciudad sede de Brumbies, la franquicia en la que juega elmedio scrum argentino Tomás Cubelli, quien junto al head coach y ex Wallaby Stephen Larkham, realizaron el anuncio oficial.

El seleccionado australiano regresará a Canberra por primera vez desde 2010. Los Wallabies disputarán el test ante Argentina el próximo septiembre, en lo que será el segundo enfrentamiento de ambos conjuntos en dicha ciudad, ya que hay un antecedente cuando hace 17 años, Australia se impuso ante Los Pumas por 32 a 25.

Dos integrantes de Brumbies jugarán un partido aparte cuando llegue el día del evento y fueron los invitados de honor a la hora de comunicar la noticia. Ellos fueron Stephen Larkham y Tomás Cubelli, entrenador y medio scrum de la franquicia australiana, que a su vez son asistente de los Wallabies y jugador de Los Pumas, respectivamente.

Ese último partido entre australianos y argentinos en Canberra se disputó el 24 de junio del 2000. Los Wallabies liderados por el legendario John Eales, que venían de ser campeones del Mundo en Gales 1999, derrotaron a Los Pumas por 32 a 25 dirigidos por Marcelo Loffreda y el rosarino Daniel Baetti, quienes comenzaban su ciclo. En el seleccionado argentino fueron titulares los rosarinos Octavio Bartolucci y José Orengo.

Además, el apertura de Australia en dicho encuentro fue Stephen Larkham, actualmente head coach de Brumbies, y considerado entre los mejores de la historia del rugby.