Boffelli: “Festejé y largué todo”

Una tarde soñada fue la que vivió el rosarino Emiliano Boffelli el pasado sábado en Ushuaia. Tras 274 días sin jugar, el back formado en Duendes volvió a jugar, en esta oportunidad con la camiseta de Argentina XV por la 4ª fecha de la Americas Rugby Championship.

Boffelli superó una lesión en su rodilla derecha que lo mantuvo fuera de competencia y además se dio el gusto de marcar un try en la goleada sobre Brasil y que siguió con un desahogado festejo.

“El año pasado pasaron muchas cosas negativas y por eso cuando marqué el try tuve una mezcla de sensaciones enorme. Festejé y largué todo”, contó el rosarino. Y luego dijo: “Estoy agradecido al cuerpo técnico por haberme dejado volver a las canchas”.

En un partido con una amplia diferencia a favor para el seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi, el escenario para la reaparición de Boffelli fue ideal. “Volver en un partido así donde se vio de afuera que nos divertimos mucho y nos salieron bien las cosas es espectacular y en lo personal muy bueno para volver a tomar confianza”.

“Los chicos de Argentina XV son increíbles, forman un equipo joven y son buenos jugadores y muy buenas personas. Estoy muy contento porque me dejaron ser parte de esto”, agregó.

El joven back no formará parte del plantel de Argentina XV para la quinta y última fecha, frente a Estados Unidos, donde estará en juego el título del Seis Naciones americano y que el seleccionado argentino defiende y buscará el bicampeonato.

Emiliano Boffelli es uno de los regresos más esperados por Aspirina Pérez en Jaguares; pues el rosarino le aporta variantes a los tres cuartos de la franquicia argentina, ya que puede jugar como wing o fullback y en los partidos jugados en 2016 demostró estar al nivel del Súper Rugby.

Senatore en el XV ideal

Como es habitual a mitad de semana, la página oficial del Súper Rugby elige el XV ideal de la fecha disputada. En ese equipo, compuesto por los jugadores que sobresalieron en la jornada del torneo del hemisferio sur, se encuentra el rosarino Leonardo Senatore. El forward de Jaguares fue sin dudas uno de los puntos altos del equipo en el triunfo sobre Kings.

La actuación del octavo formado en GER se coronó con el try, pero en todas las facetas del juego Senatore se destacó del resto. Los números del jugador surgido en Gimnasia fueron: 1 try, 13 carreras, 136 metros recorridos, 3 quiebres, 6 tackles, 8 pases y 3 capturas en la hilera.

Israel Dagg fue elegido como el jugador de la fecha y en su partido número 100 en el Súper Rugby, con victoria de Crusaders sobre Brumbies 17 a 13, el back realizó 21 carreras, recorrió 111 metros y dio 2 asistencias de try.

El equipo ideal lo integraron: Jacques Van Rooyen (Lions), Malcolm Marx (Lions), Allan Alaalatoa (Brumbies), Rory Arnold (Brumbies), Will Skelton (Waratahs), Phillip Van Der Walt (Sharks), Ardie Savea (Hurricanes), TJ Perenara (Hurricanes), Lionel Cronje (Kings), Vince Aso (Hurricanes), Ngani Laumape (Hurricanes), Rieko Ioane (Blues), Waisake Naholo (Highlanders) y Israel Dagg (Crusaders).

Peyper otra vez como juez

Sanzaar comunicó los árbitros correspondientes a la próxima fecha del Súper Rugby. Nuevamente Jaco Peyper estará a cargo del partido de Jaguares, pero en esta ocasión será ante Stormers el sábado desde las 12.15 en Ciudad del Cabo. Además, el argentino Federico Anselmi dirigirá el encuentro entre Force y Reds.

Jaco Peyper será el referee principal del choque entre Jaguares y Stormers del próximo sábado en Newlands de Ciudad del Cabo. Los asistentes serán Rasta Rasivhenge y Cwengile Jadezweni. Mientras que el TMO estará a cargo de Shaun Veldsman.

También hay novedades en cuanto a la representación arbitral argentina, ya que Anselmi debutará en esta temporada 2017 y tendrá a cargo el partido entre Force y Reds de hoy en Perth.

Nómina de jueces para la fecha 2: Force vs. Reds, Federico Anselmi; Chiefs vs. Blues, Ben O’Keeffe; Hurricanes vs. Rebels, Nic Berry; Highlanders vs. Crusaders, Paul Williams; Brumbies vs. Sharks, Angus Gardner; Sunwolves vs. Kings, Marius van der Westhuizen; Lions vs. Waratahs, Jaco van Heerden; Stormers vs. Jaguares, Jaco Peyper y Cheetahs vs. Bulls: Shuhei Kubo.