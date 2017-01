Boca y River se miden por única vez en el verano esta noche

Súper sábado de acción en la Costa Atlántica. Boca y River se enfrentarán esta noche en Mar del Plata en el que será el único desafío que los dos grandes de la Argentina protagonizarán en todo el verano.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio José María Minella de La Feliz a partir de las 22.10, contará con el arbitraje de Néstor Pitana e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

El Xeneize viene de igualar ante San Lorenzo (2-2), mientras que previamente venció a Estudiantes (2-0), ambos partidos válidos por la Copa de Oro, triangular que se también jugó en Mar del Plata.

Tomando como referencia a los once jugadores que comenzaron disputando el partido ante el equipo de Boedo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto realizaría seis modificaciones en el elenco inicial.

Una de ellas será el ingreso del defensor Gino Peruzzi en lugar de Leonardo Jara, mientras que Fernando Tobio entrará por Santiago Vergini, quien no podrá estar frente a River por haber sido expulsado ante San Lorenzo.

Además, Juan Insaurralde reemplazará a Lisandro Magallán, a la vez que Pablo Pérez estará por Sebastián Pérez, en tanto que Ricardo Centurión ocupará la plaza de Wilmar Barrios y Cristian Pavón irá por Fernando Zuqui.

River va con todos los titulares

El conjunto de Núñez viene de perder ante Aldosivi con juveniles y previamente participó de la Florida Cup, donde terminó cuarto, ya que en la pretemporada que realizó en Miami, superó a Millonarios de Colombia por 1 a 0 y luego perdió ante San Pablo (por penales tras el 0 a 0) y con Vasco da Gama por 1-0.

No obstante el entrenador Marcelo Gallardo calificó estos partidos como “preparatorios” para el primer gran compromiso fuerte del calendario Millonario, el 4 de febrero ante Lanús en el estadio Ciudad de La Plata por la Supercopa Argentina.

Para enfrentar esta noche a Boca, el Muñeco dispuso que jueguen los habituales titulares mientras aguarda que se concrete la llegada de algún refuerzo para la temporada ya que aún no tiene caras nuevas en el plantel.

Seguridad reforzada

El Aprevide diseñó un operativo especial que abarcará desde la seguridad en el estadio y sus alrededores, hasta las playas marplatenses. El operativo contará con 1.100 policías más un centenar de hombres de seguridad privada, que estarán presentes al momento de apertura de puertas en el estadio José María Minella a las 18.30. Los hinchas de River ocuparán la Tribuna Norte y los de Boca la Tribuna Sur.

Barros Schelotto: “Es importante”

Guillermo Barros Schelotto señaló ayer que “no hay amistosos” contra River, alegando que a la hora de jugarlo el equipo trata de “darlo todo y ganarlo” debido a que se siente “como un clásico”.

“De todas maneras tenemos que ser consciente que es un partido de verano donde la gente quiere ganar”, indicó el entrenador.

En diálogo con la prensa tras la práctica matutina, el Melli no confirmó a los once que pondrá ante el Millo, aunque reveló: “No creo que haya mucho cambio en relación a lo que venimos haciendo”.

Si bien no lo dio a conocer, Ricardo Centurión sería de la partida y acerca del ex Racing manifestó: “Por afuera propone mucho más en el mano a mano y por el medio tiene la velocidad con la que puede romper una defensa”.

Además habló de lo que pretende del arbitraje: “Ojalá que el juez esté con el reglamento del campeonato y no con el del torneo de verano, porque en líneas generales en el verano se permite un poco más”.