Boca no pudo con el Pincha y River goleó a Temperley

El líder Boca no le pudo encontrar la vuelta a un combativo Estudiantes y terminaron igualando sin goles, en un partido disputado en el estadio Ciudad de La Plata y correspondiente a la vigésimo tercera fecha del torneo de Primera División. Con este resultado, Boca suma 49 puntos, cuatro más que Newell s, que hoy recibe a Independiente y tiene la posibilidad de acortar distancias. Por su parte, River con un segundo tiempo arrollador, logró esta noche una goleada inobjetable frente a Temperley por 4-1, para llegar entonado al Superclásico de la próxima semana ante el líder Boca, a quien sueña con pelearle el título del torneo de Primera División. Después de un primer tiempo que terminó 1-1 por los dos golazos de Lucas Alario y Cristian Chimino, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lo resolvió con autoridad. Otra vez Alario, de penal, Sebastián Driussi y el uruguayo Camilo Mayada redondearon el triunfo para el “Millonario”, que quedó con 42 puntos y a siete de Boca, tras el empate del equipo de La Ribera en su visita a Estudiantes de La Plata.

