Boca mete tres cambios para visitar a Central

Boca tendrá tres cambios para visitar el domingo a Central por la Superliga, respecto del equipo que enfrentó a Racing en La Bombonera.

Las variantes serán las ya confirmadas de Walter Bou por el lesionado Darío Benedetto; la vuelta de Edwin Cardona -cumplió una fecha de suspensión- por Cristian Espinoza; y el ingreso de Gino Peruzzi por Leonardo Jara.

De esta manera el Xeneize formará en Rosario con Agustín Rossi; Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Bou y Cardona.

En cuanto a Bou, se sabe que Guillermo tuvo una charla en privado con el delantero, a quien le recalcó que más allá de la llegada en enero próximo de Ramón Wanchope Ábila y la posible vuelta de Carlos Tévez, en estos tres partidos que quedan antes del receso Bou tiene una gran oportunidad de pelear un lugar.

Con respecto a la otra variante confirmada, que es la vuelta de Cardona, injustamente expulsado en el superclásico ante River donde anotó un formidable gol de tiro libre, es una noticia positiva para Guillermo, ya que su reemplazante ante Racing, Cristian Espinoza, estuvo lejos de conformar al técnico con su actuación.

El tercer cambio, el de Peruzzi por Jara, marcará la vuelta a la titularidad del ex Vélez y Catania de Italia, quien jugó su último encuentro desde el arranque ante Chacarita, por la quinta fecha. El ex Estudiantes sufrió una lipotimia en el vestuario tras la derrota ante Racing y no entrenó de la mejor manera en toda la semana.

Boca se entrenó este jueves en La Bombonera, pero Guillermo no paró un posible equipo y el entrenamiento se basó en ejercicios tácticos y de definición.

El plantel boquense volverá a entrenarse este viernes en Casa Amarilla. Al término de la práctica, hablará en rueda de prensa Guillermo Barros Schelotto, como habitualmente sucede en la previa de los partidos del Xeneize.