Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016

El cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan fue distinguido hoy con el premio Nobel de Literatura “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición musical estadounidense” (for having created new poetic expressions within the great American song tradition) , anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia.

Bod Dylan, de 75 años, es considerado una de las figuras más influyentes de su generación.

En 2007 fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y un año después con el Pulitzer de honor, recordó la agencia DPA.

El galardón más prestigioso de las letras está dotado con ocho millones de coronas suecas (unos 930.000 dólares) y se entregará en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, día en que se conmemora la muerte del inventor de la dinamita Alfred Nobel.

En la década del 2000 fueron galardonados: 2016: Bob Dylan (Estados Unidos); 2015: Svetlana Alexievich (Bielorrusia); 2014: Patrick Modiano (Francia); 2013: Alice Munro (Canadá) ; 2012: Mo Yan (China); 2011: Thomas Tranströmer (Suecia); 2010: Mario Vargas Llosa (Perú/España); 2009: Herta Müller (Rumania/Alemania); 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia/Islas Mauricio).

En 2007: Doris Lessing (Reino Unido); 2006: Orhan Pamuk (Turquía); 2005: Harold Pinter (Reino Unido); 2004: Elfriede Jelinek (Austria); 2003: John M. Coetzee (Sudáfrica); 2002: Imre Kertész (Hungría); 2001: Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul (Reino Unido); 2000: Gao Xingjian (China/Francia).