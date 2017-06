Boasso desafió la “dedocracia” de la Casa Rosada en Santa Fe

El concejal de Rosario Jorge Boasso se lanzó este jueves como precandidato a diputado nacional por Santa Fe y presentó su lista Fuerza para el Cambio, para competir en las Paso de Cambiemos, desafiando así la intención de la coalición que lidera el presidente Mauricio Macri de evitar las internas y conformar una sola lista detrás de la candidatura del Secretario de Políticas Universitarias de la Nación Albor Cantard.

Antes de que la Casa Rosada elija a Cantard como su candidato, Boasso le comunicó personalmente a Macri que iba a competir. “Yo no estoy en Cambiemos para avalar la dedocracia. El presidente respetó mi decisión y me prometió que no iba a hacer campaña en la interna santafesina”, expresó Boasso en la presentación de su lista en un hotel del centro rosarino.

Boasso es secundado en la lista por Inés Larriera, quien dirige cuatro centros Conin en la ciudad de Santa Fe. El ex candidato a senador provincial por el departamento General Obligado Roberto Marconi ocupa el tercer lugar y la concejala radical de San Genaro Paola Rasadore es la cuarta integrante.

“Es una lista que se construyó desde el territorio hacia arriba. No fuimos elegidos desde Buenos Aires por dos dirigentes encerrados entre cuatro paredes”, describió Boasso. Y cuestionó a quienes enfrentará en la interna: “La diferencia con nuestros adversarios es que nosotros nacimos, vivimos y nos desarrollamos en la provincia de Santa Fe. No somos candidatos santafesinos viviendo en Capital Federal”.

Temor a la proscripción

El concejal rosarino, de amplia trayectoria en la Unión Cívica Radical (UCR), valoró el sistema de las Paso para construir una alternativa política, considerando “que las internas fortalecen a los espacios”. Para ejemplificar, recordó que en las elecciones presidenciales de 2015 Macri “se erigió como candidato de Cambiemos producto de una interna”.

Por eso, Boasso cuestionó la actitud del intendente de Santa Fe y presidente de la UCR nacional José Corral, quien impulsa que el sistema D’Hont para repartir lugares en la lista que competirá en los comicios generales de octubre se aplique a partir de un piso de votos. “Corral impulsa una cláusula vergonzosa para que la minoría no tenga lugar en la lista”, reclamó.

“Tengo temor por algunos que intentan poner una cláusula mordaza, pero estoy preparado y tenemos todos los avales. Si llegan a proscribir esta lista, será un escándalo nacional”, advirtió el también ex candidato a intendente de Rosario. Y criticó el trabajo de Corral como titular del partido: “El presidente del partido a nivel nacional es santafesino y tiene a la UCR de la provincia partida en mil pedazos”.

“No puede ser que quieran imponerle a los santafesinos candidatos a legisladores que hace diez años que viven en la Capital Federal. Nos cargamos los intereses de la provincia de Santa Fe, no vamos a ser representantes del unitarismo”, finalizó el precandidato a diputado nacional.

Se cocina una tercera lista en Cambiemos

La interna de Cambiemos en la provincia de Santa Fe se tornó más agitada de lo que se esperaba en un principio. Incluso, una tercera lista de precandidatos a diputados nacionales podría competir en las Paso de la coalición que gobierna la Nación y es probable que sea presentada en los próximos días.

Fuentes de esa coalición informaron en diálogo con El Ciudadano que es probable que el concejal por Rosario Gabriel Chumpitaz también juegue en la interna macrista, como cabeza de una lista integrada por disidentes de la nómina impulsada por la Casa Rosada.

Esta lista estaría compuesta por un sector del PRO que no se siente contenido por la que encabeza Albor Cantard, debido a que el secretario de Políticas Universitarias de la Nación pertenece al radicalismo y consideraron que el macrista “puro” Luciano Laspina en segundo lugar no era el lugar que el PRO merecía en Cambiemos.

Este sector del macrismo está liderado por Federico Angelini y en él también se encuentra la diputada nacional Gisela Scaglia.

Por su parte, el presidente de la UCR nacional e intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral no descartó que “otras listas puedan presentarse, ya que es lo que marca la ley”. Sin embargo, volvió a ratificar su apoyo a Cantard: “Esa lista que encabeza Cantard es la lista del consenso. Ha alcanzado el acuerdo del propio Mauricio Macri, de las autoridades nacionales del radicalismo, y la propia Elisa Carrió ha estado en esa conversación”.