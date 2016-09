Blanqueo: especulan con dólar y lo frenan

La posibilidad de pagar una multa menor al 10 por ciento en el caso de blanquear activos financieros o de 5 por ciento si se trata de inmuebles podría demorar el ingreso de muchos inversores casi hasta último momento. Aunque recién arranca el proceso en los estudios contables, que preparan la documentación de sus clientes, la falta de apuro tiene una explicación adicional: un salto cambiario cerca de fin de año o incluso a principios del año próximo podría ayudar a aliviar el pago del impuesto especial. Claro que el riesgo es que el dólar caiga todavía más en relación con el nivel actual, y eso generaría un encarecimiento aún mayor.

La explicación es que el impuesto debe pagarse según el tipo de cambio vigente al 22 de julio pasado, es decir, a 14,81 pesos. Por ejemplo, en el caso de un blanqueo de 100.000 dólares que se deposita en un banco local, el impuesto efectivo es de 10.000 dólares (10 por ciento). Tomando el valor ya estipulado por la Afip –que dirige Alberto Abad–, representa una suma de 148.100 pesos. Pero si ese dólar tomado como referencia salta, por ejemplo, a 16 pesos a mediados de diciembre, habrá que pagar la misma suma pero con un tipo de cambio más alto. Es decir, que finalmente se terminaría pagando una suma real de 9.256 dólares. En otras palabras, el impuesto efectivo sería de 9,25 por ciento y no de 10 por ciento. Sobre montos grandes, esta diferencia puede resultar sustancial.

En el caso de cuentas exteriorizadas en el exterior o de dinero depositado en bancos locales, rige el mismo ejemplo.

En este caso, la posible ventaja estaría vigente hasta el 31 de diciembre. Luego de esa fecha, la multa sube a 15 por ciento. Ocurre que el aumento del impuesto especial provoca que no valga la pena apostar a un salto cambiario que difícilmente compense.

Inmuebles

En el caso del blanqueo de inmuebles, se vuelve todavía más interesante estirar todo lo posible la fecha de presentación. Para estos casos, el impuesto especial del 5 por ciento se mantiene sin cambios hasta fin de marzo de 2017, por lo que la chance de un salto cambiario algo más significativo aumenta, especialmente durante las vacaciones de verano y el aumento de viajes al exterior. Por lo tanto, hay un importante incentivo a esperar que ese incremento del tipo de cambio provoque una baja efectiva en el impuesto que deben pagar aquellos ingresen al sinceramiento fiscal.

El problema, en todo caso, es que el dólar está “planchado” y por el momento no se están viendo grandes movimientos. Es más, la estacionalidad que se produce en los últimos meses del año, donde el tipo de cambio suele mostrarse más activo por el menor ingreso de dólares de la cosecha gruesa, en esta ocasión es probable que no se note. Justamente, el blanqueo y las divisas que entrarían sólo en concepto del pago de la multa agregarían una oferta adicional, lo que mantendría muy estable al dólar por lo menos hasta fin de año. Pocos hablan ya de una cotización a 16,50 pesos para diciembre, y muchos incluso estiman que no superará los 16 pesos para fin de año.

