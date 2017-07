Bilbao, coach de Rosario en el Argentino

Falta tan sólo la formalidad de la notificación desde la Unión de Rugby de Rosario a los clubes para hacer oficial que Fernando Bilbao y su staff técnico estarán al frente del seleccionado mayor de Rosario en el Campeonato Argentino de Uniones 2017.

A 121 días del debut del Ñandú en el certamen más importante de selecciones del rugby argentino, saber quién estará al frente es muy importante, quizás sea complicado realizar prácticas o partidos amistosos durante el Torneo del Litoral, pero el seguimiento y posterior reclutamiento de los jugadores es un primer paso para poder encarar el campeonato.

En 2016, Rosario cosechó cuatro derrotas en las primeras cuatro fechas: Córdoba (visitante, 41 a 36), Salta (visitante, 33 a 26), Cuyo (local, 40 a 15) y Buenos Aires (local, 43 a 36) y un triunfo en la última jornada en la Caldera del Parque 9 de Julio sobre Tucumán 27 a 17 y de esa manera el Ñandú no jugó por la permanencia.

El objetivo para 2017 seguramente será volver a los primeros planos, ser protagonista del Campeonato Argentino que Rosario ganó allá por 1965 y que es la gran deuda del seleccionado de la URR con el rugby de la ciudad.

Fixture 2017. Ayer la UAR dio a conocer el fixture para la presente temporada del Campeonato Argentino, que se jugará desde el 4 de noviembre al 2 de diciembre.

La Zona Campeonato tendrá el siguiente fixture: 1ª fecha el 4/11: Buenos Aires vs. Tucumán, Cuyo vs. Córdoba y Salta vs. Rosario. 2ª fecha el 11/11: Cuyo vs. Salta, Rosario vs. Buenos Aires y Tucumán vs. Córdoba. 3ª fecha el 18/11: Tucumán vs. Cuyo, Córdoba vs. Rosario y Buenos Aires vs. Salta. 4ª fecha el 25/11: Cuyo vs. Rosario, Salta vs. Tucumán y Córdoba vs. Buenos Aires. 5ª fecha el 2/12: Buenos Aires vs. Cuyo, Salta vs. Córdoba y Rosario vs. Tucumán.

En tanto que el día 16 de diciembre se jugarán los partidos de permanencia de la Zona Campeonato, que lo jugarán el 6º clasificado de la Zona Campeonato ante el 1º del Ascenso A y el partido de permanencia de Ascenso A lo jugarán el 6º clasificado de dicha zona frente al 1º del Ascenso B.