Beyoncé fue la reina de los MTV

La cantante estadounidense Beyoncé se alzó anoche con el máximo premio en los MTV Music Awards, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, en Nueva York, al imponerse en el rubro “Video del año” con su tema “Formation”.

La estrella de la canción se impuso a sus colegas Adele, quien competía con el video “Hello”; Justin Bieber, con “Sorry”; Kanye West, con “Famous”; y Drake, con “Hotline Bling”.

Beyoncé, quien inició la velada con once nominaciones, también obtuvo galardones en los rubros “Mejor video femenino”, por “Hold Up”; y “Mejor dirección” y “Mejor montaje”, por “Formation”.

En tanto, uno de los momentos más emotivos se produjo cuando David Bowie obtuvo una distinción en la categoría “Dirección de arte”, por su canción “Blackstar”, publicada en el álbum homónimo que salió a la venta apenas dos días antes de que se produjera su muerte, el pasado 10 de enero, consignó DPA.

En un espectáculo que se prolongó durante tres horas, además se destacaron las premiaciones al rapero canadiense Drake, quien con su video “Hotline bling” se alzó con el “Mejor video de Hip Hop”; mientras que el escocés Calvin Harris se llevó la estatuilla al “Mejor video masculino”, por la canción “This is what you came for”, grabado con Rihanna.

El reconocimiento como la “Mejor joven promesa” se lo llevó la banda estadounidense DNCE y las chicas de Fifth Harmony levantaron la estatuilla a la “Mejor canción de verano”, por “All in my head”.

La ceremonia contó además con la actuación de Britney Spears, la primera en diez años en este tipo de eventos, y la consagración de Rihanna con el premio especial “Michael Jackson Video Vanguard Award”.

Sin la presión del maquillaje:

Alicia Keys deslumbró en la fiesta al presentar el premio al mejor vídeo masculino y pronunció un discurso en homenaje a Martin Luther King Jr. A cara lavada, la artista cantó a capella y recitó un poema. Alicia lleva meses liderando una causa denominada movimiento #nomakeup (sin maquillaje), en la que defiende que el maquillaje hacía aflorar sus inseguridades y su lado más superficial, al confesar la presión por estar siempre guapa a la que había estado sometida, que la llevaron a decidir prescindir del maquillaje.

