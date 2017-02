Bermúdez: “Me encanta Diego Osella”

Eduardo Bermúdez dice lo que piensa. Muchas veces su histrionismo no cae bien, y algunos lo cuestionan, aunque también están los que lo aplauden. Y en medio de una crisis financiera que golpea duramente a Newell’s, el presidente dio su punto de vista sobre la situación y como no podía ser de otra manera, dejó conceptos polémicos.

La primera referencia de Bermúdez tiene que ver con el paro de los empleados del club por el atraso del pago de los haberes de enero. El mandamás leproso explicó la propuesta que le hizo el club, aunque se mostró sorprendido por la poca tolerancia de los empleados.

“Estuvimos reunidos con los delegados, les prometimos pagar la mitad de enero el martes y la otra el día 20. Me sorprende que se haga un paro tras 3 días de atraso, en otra época eso no ha pasado”, argumentó el presidente.

Y agregó: “Se ve que esta es otra época. Pero estoy en Newells hace casi 50 años, conozco todo… me sorprendió lo de los empleados”.

Obviamente este atraso salarial, como el que hay con los jugadores, tiene que ver con la falta de ingresos a partir de un pago de AFA que sigue pendiente y la mora en las cuotas cuando no hay fútbol.

“El 80 por ciento de los clubes estamos alterados porque hace tres meses que no cobramos nada de la televisión. Eso es imposible de sobrellevar, pero se va a solucionar”, comentó.

Por eso el amistoso con Colón fue una idea de ambas dirigencias para poder recaudar dinero y así tapar algunos huecos. “Le pido al hincha de Newell’s que tenga memoria, que se acerque, que colabore con el equipo, por eso pusimos una entrada accesible. Sabemos que siempre están”, solicitó.

La situación económica no sólo afecta a los empleados del club. Sucedió en la pretemporada con el plantel, al que aún se le debe tres meses, también con el cuerpo técnico, e incluso privó a la dirigencia de sumar un refuerzo más que reclama el DT.

Este cúmulo de situaciones generó que ayer Diego Osella se manifestara preocupado e incluso el entrenador anticipó que “en algún momento nos puede afectar”.

“Está bien que Osella diga lo que piensa. Me encanta Osella, se lo dije en la cara… así tiene que ser un técnico. Trabajamos a full en la pretemporada, por más que hayan dicho que fuimos de vacaciones”, destacó.

Y agregó: “Vamos a ver si le solucionamos el problema en la delantera a Osella, pero primero están los empleados. También hay que solucionarle el problema a los jugadores, les debemos 3 meses. Pero si no entra la plata de AFA, no podemos prometer nada”.

El presidente rojinegro también se refirió al conflicto con Eugenio Isnaldo, quien no quiere firmar su contrato y en junio quedará libre. “Si fuera por mi Isnaldo no juega. Se crió en el club, tiene futuro, lo prestamos a Defensa y Justicia y no quiso firmar. No me parece que sea correcto”, disparó.

Y confirmó que el lunes podría definirse el tema. “Se votará nuevamente en la reunión de comisión directiva y hablaré con el representante para tratar de llegar a un acuerdo, Osella lo necesita y hace fuerza para que siga con el plantel. Vamos a ver qué decidimos”, confió.