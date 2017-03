Bermúdez: “Jugar con juveniles era una locura”

Newell’s vivió un día de incertidumbre, como el resto de los equipos del fútbol argentino. Desde el mediodía quedó muy clara la postura del club del Parque: los futbolistas apoyaron la decisión de Agremiados y definieron no jugar; Diego Osella no iba a dirigir a la reserva; y Eduardo Bermúdez bancó la decisión del plantel y cuerpo técnico, aunque aseguró que si AFA decidía jugar, Newell’s iba a hacerlo con la reserva.

“Los puntos no los vamos a perder”, señaló Bermúdez cuando se le consultó por la postura de Newell’s frente a semejante dislate del fútbol argentino. “El técnico tiene razón. Es un profesional y debe acoplarse a la decisión de los jugadores. Acá hay un grupo muy compenetrado, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Esperamos la decisión de AFA. Si hay que jugar, charlaremos con Osella y Vojvoda y definiremos cómo hacerlo”, comentó.

El fastidio de Osella no se podía ocultar. El DT tuvo que replanificar la pretemporada tres veces, y entre la lesión muscular de Scocco y la incertidumbre de jugar o no, su semblante reflejaba un lógico malestar. “Terminamos el torneo el 18 de diciembre y estamos a casi 80 días de haber terminado. Es difícil sostener el entusiasmo y el nivel”, destacó el DT, quien anticipó que si había que jugar con juveniles “no los iba a dirigir”.

“No es el momento de jugar con juveniles”, manifestó Bermúdez. “La idea de jugar con juveniles es una locura, no se puede exponerlos”, agregó Maxi Rodríguez. Por si acaso, la reserva que dirige Vojvoda había quedado citada para entrenar hoy por la mañana y se reservó el hotel en Capital. Pero la locura no se consumó.

El juez Bellizia autorizó todo

Los tiempos de la Justicia no son los tiempos del fútbol. Muchas veces se escuchó esta frase en el Parque a partir de 2009, cuando el club recurrió al salvataje financiero. Pero también la Justicia fue entendiendo que hay plazos del fútbol donde se necesita respuestas y por eso el juez Fabián Bellizia siempre intentó cumplir con esos tiempos.

Por eso no sorprendió que ayer el magistrado que tiene a cargo el juzgado civil y comercial Nº 12 se expidiera sobre las presentaciones que hizo Newell’s en este receso: los préstamos de Jacobo Mansilla y José San Román y la venta del 50 por ciento de Ezequiel Unsain.

Y Bellizia aprobó todo. Y así despejó algunas dudas que tenían los dirigentes leprosos sobre la decisión que el juez podía tomar respecto de la venta de Unsain, ya que hubo muchos cuestionamientos de agrupaciones opositoras y de los propios hinchas sobre la transferencia del juvenil arquero.

¿Cuáles fueron los argumentos para aprobar la venta en 300 mil dólares limpios para la Lepra? El juez aceptó que el arquero hoy alterna entre reserva y el banco de primera, que no es lo mismo que cuando disputó 16 partidos como titular. Además habrá un ahorro en los salarios a pagar mensuales y el dinero recibido servirá para regularizar atrasos con los empleados del club y “abastecer a las divisiones inferiores”.

Por último, se destaca que en el contrato de venta hay una cláusula que no le permite a Defensa y Justicia vender al arquero en el futuro por menos de 2 millones de dólares, lo que significaría para la Lepra un ingreso de un millón más, pasando los derechos económicos a representar un piso de 1,3 millón de dólares.

En este caso, hay una situación que el magistrado y el órgano fiduciario no marcan, si dentro de 3 años y medio, que es el plazo del contrato que firmó Unsain con Defensa y Justicia, el arquero quedaría libre por no renovar y Newell’s no recibiría nada por el 50 por ciento que le queda.

Mucho más sencilla resulta entender la aprobación de los préstamos de Mansilla y San Román. “Las operaciones se encuentran dentro del presupuesto delineado por el club y aprobado por los socios y es adecuada para los intereses de la institución”, explica el juez en la resolución, a partir de lo que aconseja el órgano fiduciario.

El préstamo de Mansilla por 18 meses tiene un valor de 120 mil dólares, con una opción de compra de 280 mil. Si Newell’s hace uso de la opción le puede descontar el valor del préstamo.

Lo de San Román es un poco más complejo. La cesión por 18 meses tiene un costo de 180 mil dólares, a pagar en seis cuotas semestrales de 30 mil (la primera vence el 15 de mayo). Y la Lepra tiene una opción de compra por el 70 por ciento del pase, que asciende a 300 mil dólares, si lo hace el 30 de junio de este año; o 400 mil, si lo compra en diciembre; o 500 mil, si la opción la toma en junio del próximo año. En los tres casos le debe deducir el monto pagado por el préstamo.

A partir de estas resoluciones judiciales, Osella podrá contar con San Román y Mansilla (iba a reemplazar a Scocco si se jugaba este fin de semana y Nacho no llegaba), y además Defensa y Justicia ya podrá contar con Ezequiel Unsain.