Berlinale 2017: sin estrellas y apostando fuerte por el cine de autor

Esta nueva edición la Berlinale no cuenta con grandes nombres o figuras que transiten su alfombra. Por el contrario, este año la apuesta fue más por el lado del cine de autor y por profundizar el de conciencia social, su marca registrada.

El festival alemán se extenderá hasta el 19 de febrero próximo y rendirá un homenaje al recientemente fallecido actor británico John Hurt, protagonista de films como Expreso de medianoche, de Alan Parker (1978), y El hombre elefante, de David Lynch (1980), cuyo talento volverá a apreciarse en Berlín en la proyección especial del film Un inglés en Nueva York, de Richard Laxton.

Las argentinas

Si bien no participa de la competencia por el Oso de Oro, el cine argentino estará representado en la Berlinale Shorts –la selección oficial de cortometrajes– con “Fuera de temporada”, de la cineasta y directora de arte Sabrina Campos, y Centauro, de Nicolás Suárez, que formó parte de la última edición de Historias Breves.

Mientras que el film de Campos aborda la difícil situación de dudas e incertidumbre de dos viejos novios que no se veían hace años y vuelven a encontrarse casualmente un fin de semana de verano en una quinta bonaerense, el de Suárez aborda –con una estética muy singular– la historia de un joven que busca vengar la muerte de su hermano, asesinando al caballo bagual que lo mató durante una doma.

A esas películas argentinas se suman Adiós entusiasmo, film argentino del colombiano radicado en Buenos Aires Vladimir Durán, que se verá en la sección Forum, el mismo apartado donde estará Cuatreros, el nuevo documental de Albertina Carri, y la coproducción entre Argentina y Corea del Sur El teatro de la desaparición, del escultor y artista rosarino radicado en Francia Adrián Villar Rojas.

En Cuatreros, Carri apela a la memoria colectiva y familiar con un documental político, subjetivo y experimental en el que aborda –con material de archivo y un relato off en primera persona– su imposibilidad de realizar una película sobre Isidro Velázquez, un bandido rural que resistió abusos del poder y cuyas andanzas fueron relatadas en un libro por el padre de la directora.

“Durante muchos años intenté hacer una película sobre Velázquez, hasta que decidí no hacerla. Entonces decidí exponer esos viajes erráticos e infructuosos con la historia de Isidro. Es una película sobre un viaje y el recuerdo, y sobre cómo se convive con esa memoria memoriosa”, afirmó Carri.

En la competencia Generation Kplus, dedicada al cine para jóvenes y niños, concursarán Primero enero, ópera prima del cordobés Darío Mascambroni, sobre la relación entre un padre y su hijo, y Soldado, de Manuel Abramovich, un documental sobre un joven que ingresa al ejército argentino, mientras que en el apartado Generation 14Plus se verá el corto La prima sueca, de Inés Barrionuevo y Agustina San Martín.

“No me interesa puntualmente el vínculo padre e hijo, sino los vínculos familiares en general. Creo que todo lo que quiero contar surge desde el tema familiar, principalmente me interesan los vínculos familiares. Uno a su familia no la elige, y me interesa explorar las historias y los vínculos que surgen a partir de eso”, expresó el cordobés Mascambroni.

También cordobesa, Barrionuevo –que ya había participado en Berlín con Atlántida, su ópera prima– dijo que su film narra “la historia de una chica que va a festejar sus 15 años. El esfuerzo que hacen los padres para un evento tan importante y su obsesión por el vestido y las coreografías se topan con la llegada de una prima de Suecia, que le hace ver que ese mundo color de rosa puede ser distinto, que puede haber otra posibilidad”.

Apertura

El festival abrió con Django, del debutante Etienne Comar, una película centrada en el Holocausto a través de la figura del músico de jazz gitano Django Reinhardt, que según el director del certamen, Dieter Kosslick, “no es una película lúgubre, sino llena de vida, como la música de Django” y que fue tibiamente recibida por crítica y público.

Por la alfombra

Este año desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale los actores Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Ethan Hawke y Robert Pattinson, todos ellos protagonistas o miembros del elenco de varios films que se verán en el festival, aunque fuera de competencia. Entre quienes sí llegan a la capital alemana defendiendo películas en concurso por el Oso de Oro estarán Richard Gere y Laura Linney, al frente de la estadounidense The Dinner, así como Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas, con The Party, de la británica Sally Potter.

El jurado

El jurado oficial, encargado de entregar los premios Oso de Oro y Plata a las mejores películas y artistas del festival, será presidido por el cineasta holandés Paul Verhoeven (Elle, Robocop, Show girls), que será acompañado por el actor mexicano Diego Luna, el artista islandés Olafur Eliasson y la actriz alemana Julia Jentsch.