Ben Hur, el campeón

No dejó dudas, no dio lugar a sorpresas y cada semana ratificó sus argumentos para ser el mejor equipo del torneo local de primera C. Ben Hur se consagró campeón el martes del certamen rosarino de cuarta división al derrotar a su escolta Garibaldi por 112 a 64 y hacerse imposible de alcanzar para sus perseguidores.

Francisco Canevari fue el goleador con 24 puntos, mientras que Marco Abratte hizo 19 y Emiliano Colmegna 16 entre los destacados de un plantel que contó también con Nicolás Bucher, Bernardo Marcó, Pablo Rausch, Alejandro Rébora, Maximiliano Arias, Juan Fernández, Lucas Ruiz, Eduardo Galván, y Cristian González.

A partir de la contundente victoria en la primera fecha del certamen ante Paganini Alumni, allá por los primeros días de marzo, Ben Hur inició un proceso de jerarquización en toda su estructura de juego, que lo llevó a esgrimirse rápidamente como el principal candidato, mantenerse invicto con el correr de los partidos y dominar el certamen con total autoridad. De punta a punta, sin sobresaltos.

La superioridad de Ben Hur a lo largo de todo el torneo fue tal que en los 14 partidos que disputó (y ganó) sacó diferencias impactantes, y pocas veces vistas, con todos los rivales. En ese orden, anotó 1.303 puntos (93 por juego), le convirtieron apenas 668 (47,71), obteniendo una diferencia promedio de 45,35 unidades por encuentro.