Beach Vóley: Rosario es sede nacional

Rosario crece y crece. Ayer se presentó oficialmente el nuevo Centro Nacional de Alto Rendimiento selecciones argentinas de beach vóley de la Federación Argentina, que funcionará en el predio del Centro de Desarrollo que la Asociación Rosarina de Voleibol (ARV) tiene instalado en el Balneario La Florida. De este modo, los equipos argentinos masculinos entrenarán durante todo el año en la playa rosarina a las órdenes de José Luis Barrionuevo.

Del encuentro participaron los jugadores, el cuerpo técnico y el mánager del equipo nacional masculino de beach vóley, jugadores del centro de desarrollo local, autoridades del Balneario La Florida, de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe y de la Asociación Rosarina de Voleibol.

Esta designación es sin duda un reconocimiento a la ciudad y al trabajo de los distintos actores involucrados en el desarrollo de la actividad. La conducción de los equipos estará a cargo del técnico José Luis Barrionuevo en Mayores y Giuliano Mezzagno en Juveniles, y contará también con Julián Budano como preparador físico de ambas selecciones.

Desde su creación, a fines de 2014, la secretaría de Beach Vóley de la ARV ha ganado prestigio y posicionamiento a nivel nacional, albergando en numerosas oportunidades concentraciones de los seleccionados argentinos en ambas ramas. A esto se sumó la organización en el mes de junio 2016 de una fecha de la Continental Cup Femenina, último clasificatorio para Río.

Como inicio de las actividades de 2017, a mediados de enero se organizará un torneo nacional “Copa Ciudad de Rosario”, con la participación de las mejores duplas del país.

Santa Fe convoca

Hoy a las 19.30 en la Sala Auditorio del Banco Municipal de Rosario (San Martín 730) se llevará a cabo la conferencia de prensa lanzamiento del “Programa de Apoyo al Deportista Santafesino de Alto Rendimiento”. Estarán presentes los atletas olímpicos Cecilia Carranza, Yanina Martínez, Santiago Grassi, Rubén Rézola Voisard, Manuel Brunet y Nicolás Córdoba.

Es un programa de carácter inédito para el país y reúne a atletas olímpicos santafesinos que han decidido trabajar juntos durante el presente ciclo olímpico. El mismo tiene en la coordinación a dos destacados ex deportistas como la ex Leona Ayelén Stepnik y al ex nadador de aguas abiertas Diego Degano.

El objetivo es reunir recursos que les permitan mantener e incrementar sus rendimientos deportivos, estudiar para formarse profesionalmente y cumplir con la responsabilidad social que tienen como personas destacadas de la provincia de Santa Fe.

La planificación es un factor central en la carrera de un deportista de alto rendimiento. Por ello, Tokio 2020 se ha convertido en el principal objetivo de estos atletas y el gran desafío que ellos asumen es lograr el acompañamiento de los sectores público y privado en el camino que deberán transitar durante estos 4 años.

Simplemente gracias

Las autoridades del RacingKart, el zona del karting más importante de la provincia de Santa Fe, distinguió a diario El Ciudadano & la región por “el apoyo incondicional durante la temporada 2016”. Desde El Hincha agradecemos también al periodista Carlos Gianucci por hacer entrega del premio.