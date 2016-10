Bauza: “Me queda poco tiempo para disfrutar”

Edgardo Bauza, entrenador de la selección argentina, espera que su equipo no se meta “muy atrás” cuando enfrente a Perú en Lima el próximo jueves por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas porque estima que el local lo atacará “con mucha gente” en el estadio Nacional.

“Perú va a atacar con mucha gente y nos va a obligar a defender. Esperemos no meternos muy atrás porque nos va a obligar a correr mucho y defender”, manifestó el Patón en diálogo con la agencia Télam. “Vamos a armar un equipo combativo para tratar de robarle la pelota y salir rápido porque en algún momento se van a descuidar”, agregó.

El DT reiteró que más allá de la intención de su equipo de esperar o salir a buscar al rival, deberán contrarrestar los ataques del conjunto incaico: “Creo que van a jugar con un 4-1-4-1 como ante Ecuador la fecha pasada (triunfo 2-1 en Lima) y lo van a rodear a (Paolo) Guerrero con jugadores como (Christian) Cueva y (Yoshimar) Yotún”.

Bauza esbozó una sonrisa cuando se le nombró a Ricardo Gareca, hoy entrenador de Perú y a quien enfrentará este jueves: “De Gareca tengo los mejores recuerdos. Jugamos juveniles, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos jugado en contra. Le deseo lo mejor y es un muy buen entrenador”. A pesar del penúltimo puesto en Eliminatorias Sudamericanas, Bauza opinó que desde el arribo de Gareca, en marzo de 2015, el seleccionado peruano “mejoró mucho” en su juego, pero sólo le falta plasmarlo “en los resultados”.

Por otra parte, el Patón explicó porqué eligió al volante de Tigres de México Guido Pizarro para sumarse a la lista de 25 convocados luego de las lesiones de Augusto Fernández (rotura de ligamento en rodilla derecha) y Lucas Biglia (desgarro en gemelo izquierdo). “Lo cité porque es el que más se acerca al juego de Biglia por características. Entre él y (Matías) Kranevitter decidiré al compañero de (Javier) Mascherano”, indicó Bauza.

También reveló que estudió a otros jugadores, pero finalmente se inclinó por el ex Lanús: “Había pensado en (Iván) Marcone, en (Marcos) Acuña, pero no lo veo como un volante central sino más tirado a la derecha, más suelto y con llegada. Me pareció que Pizarro es lo que más se asemeja a lo que necesitamos. No es como Biglia, pero puede jugar delante de la línea de cuatro, tiene buen juego y quite”.

Para ese sector del mediocampo, Bauza no pensó inmediatamente en Ever Banega como un reemplazante de Biglia o Augusto Fernández porque lo quiere “delante de los dos centrales” a raíz de su “buen panorama” y las posibilidades que tiene de llegar al área contraria. “Banega puede jugar como doble cinco, no digo que no, como en los últimos minutos contra Venezuela, pero yo lo quiero más adelantado”, agregó el DT.

A su vez, Bauza celebró los regresos de los delanteros Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero y puntualizó sobre la situación del actual delantero de Juventus de Italia: “A diferencia de la primera charla, Higuaín estaba muy bien de ánimo por haber sido convocado. Espero que mantenga el nivel futbolístico y veremos si jugará”.

Finalmente, Bauza señaló que disfruta “muy poco” su rol como entrenador del seleccionado argentino. “Tengo la cabeza a mil. Siempre hay cosas para arreglar y me queda poco tiempo para disfrutar. Lo hice un poco después del partido con Uruguay, en la cena, pero enseguida tuvimos que pensar en Venezuela. Sin embargo estoy feliz, contento de dirigir la selección. Los problemas y los partidos que se vienen son cada vez más grandes, pero eso no me preocupa, me preocupa el poco tiempo de trabajo que tenés para preparar al equipo ante el rival”, señaló el Patón.

Convicción con o sin Lio

Edgardo Bauza afirmó que el plantel debe sostener “un convencimiento” para jugar con un sistema con o sin Lionel Messi, quien estará ausente en esta doble fecha de Eliminatorias. “El convencimiento pasa por un sistema para jugar esté Messi o no. Hay que tener una idea y llevarla a cabo. El convencimiento pasa porque ellos piensen que esa manera de jugar nos va a llevar a ganar el partido”, manifestó.

“Por ahí pasa el convencimiento; después no les tengo que decir nada de la ausencia de Messi. Contra Venezuela el equipo dio vuelta un partido que venía complicado y por eso digo que más allá de todas las bondades que tiene Messi, Argentina tiene jugadores que son de jerarquía”, agregó Bauza. “Lionel está muy bien, recuperándose y creo que en una semana estará jugando. Para Brasil y Colombia (por las fechas 11 y 12, a disputarse en noviembre) creo que va a estar”, sentenció.

Por último, Bauza indicó que la Comisión Normalizadora de AFA no le dijo “nada” sobre sus dichos acerca de la lesión que sufrió Messi jugando para Barcelona, cuestión que generó la crítica del ex DT de San Lorenzo sobre el cuidado físico al rosarino que luego derivó en un ofrecimiento de disculpas de parte de la AFA al conjunto culé.

“A mí no me dijeron nada de la Comisión Normalizadora, solo dije que tenemos que cuidarlo entre todos, nada más. Lo que quiero es que lo cuidemos. Acá jugó un partido solo los últimos tres meses. Ojalá que lo puedan cuidar, que entre cuerpo técnico, médico y él, que quiere jugar todos los partidos, afronten bien la lesión porque es difícil. Yo la tuve como jugador, sé lo que digo porque la conocí”, sentenció el entrenador.