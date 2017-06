Bauza debutó con un empate y complicó las chances de ir a Rusia

El santafesino Edgardo “Patón” Bauza, ex entrenador del seleccionado de Argentina, debutó hoy oficialmente al mando del combinado de los Emiratos Árabes con un empate ante Tailandia 1 a 1 como visitante, y complicó sus chances de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018. El equipo dirigido por Bauza logró, en el marco de la octava fecha del grupo B de la tercera fase de las eliminatorias asiáticas, un empate agónico con un gol de Ali Mabkhout a los 48 minutos del segundo tiempo, y con el resultado quedó muy mal parado para pelear por la clasificación. Mongkol Tossakai había abierto el marcador para el conjunto local a los 24 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Rajamangala de Bangkok. A falta de dos partidos, Emiratos Árabes tiene 10 puntos y quedó a seis de Arabia Saudita y Australia, que no deben sumar más para dejarlo con posibilidades de llegar al tercer lugar que brinda un repechaje, Ahora, el trabajo del “Patón”, además de completar las dos fechas, apuntará a la Copa Asiática que se disputará en 2019 en Emiratos Árabes.

