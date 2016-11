Basquet: sortean grupos y partidos por la Copa Santa Fe

La Liga Provincial de Básquet Copa Santa Fe vivirá hoy sábado desde las 10 de la mañana en el Hotel Presidente el sorteo de grupos y partidos para la temporada que se abrirá el jueves 17 en el estadio Víctor Comelli de Santa Paula de Gálvez. Los 24 elencos serán divididos en tres grupos de ocho y luego les serán asignados números para que se defina el fixture de la competencia.

La división de instituciones para el sorteo intenta que los equipos recorran distancias equitativas, aunque respetando una de las leyes de esta Liga Provincial: permanente competencia ante conjuntos de otras asociaciones, para que no se reiteren tantos duelos que ya se dan en torneos locales, de aquí la razón por la que los grupos no se ordenan simplemente por cercanía geográfica.

El formato en sí mantiene el espíritu de años anteriores, con duelos todos contra todos en sus zonas y clasificación a octavos de final para los mejores cinco de cada grupo más el mejor sexto entre las tres zonas. Luego se diagramará una tabla general del 1° al 16° y habrá playoffs hasta definir al campeón de la provincia, que se hará acreedor al ascenso al Torneo Federal.

El torneo repartirá 4.500.000 pesos, según anunció el pasado lunes el gobernador Miguel Lifschitz en el que fue el lanzamiento oficial de la Copa Santa Fe en la capital provincial.

Por Rosario tomarán parte El Tala, Sportsmen, Atalaya, Temperley y Talleres de Villa Gobernador Gálvez. En el cierre de la presentación de listas, Sportsmen fichó a Mateo Pastorino y Talleres a Sebastián Ghirardi.

Por la Asociación del Oeste Santafesino estarán Atlético San Jorge, Atlético Sastre, Santa Paula y Ceci de Gálvez, y Brown de San Vicente, mientras que de la Cañadense serán de la partida Sport y Adeo.

Por la Venadense jugará Firmat, y del Noroeste estarán Sportivo Suardi, San Lorenzo de Tostado, Unión de San Guillermo, Cacu de Ceres y Racing de San Cristóbal.

De la Asociación Santafesina participarán Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima y Rivadavia Juniors y por la Rafaelina: Atlético y 9 de Julio.

Torneos locales

En la continuidad de la 16° fecha de la primera C rosarina, Sportivo Federal le ganó a San Telmo de Funes por 92 a 41, mientras que Sportivo América doblegó a Horizonte 90 a 34 y Edison se impuso por 76 a 68 a Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Mientras, en el certamen local de primera A, la Rosarina modificó para el próximo martes a las 21.30 el duelo entre Gimnasia y Esgrima y Temperley, que debía disputarse anoche. Previamente, mañana jugarán Echesortu vs. Ciclón, Regatas vs. Puerto y Caova vs. Alumni de Casilda.