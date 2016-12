Básquet: los pibes de Santa Fe buscan el título nacional

El seleccionado santafesino Sub 17 se clasificó anoche para jugar la final del Campeonato Argentino que se está disputando en Corrientes. En el estadio de Unión de Goya, los dirigidos por Marcelo Miretti se impusieron a Mendoza por 77 a 60 y esperan por el ganador de Entre Ríos y Córdoba. Alonso hizo 17, Reynoso 15 y Juani Fernández 14.

Santa Fe tuvo un cuarto inicial de alto vuelo en el que se escapó 22 a 11 (tuvo máxima de 14) de la mano del cañadense Juani Fernández, pero Mendoza no se dio por vencido y con una racha de 7 a 0 se puso en partido.

Ya el segundo cuarto estuvo marcado por la paridad pero con defensa y la aparición de Manuel Alonso en ofensiva, el equipo de Marcelo Miretti pudo mantener la renta que había obtenido en el primer segmento.

Pero ya en el tercer cuarto, Santa Fe metió el pie en el acelerador y amplió la ventaja, sin sufrir el largo parate al que se vieron sometidos los equipos por un desperfecto en el reloj de 24 segundos.

De allí en más el triunfo no corrió riesgo alguno y los pibes metieron a Santa Fe en otra final.

Santa Fe venía de ganar el grupo B tras imponerse a Tucumán, Neuquén y Misiones, por lo que logró el pasaje a la zona de definición. En este 2016 Santa Fe ya ganó el Argentino masculino Sub 13, y el Sub 15, más el femenino Sub 14. Y fue subcampeón en el Argentino de mayores masculino, en el Sub 14 y en el femenino U17.

NBA. SAN ANTONIO SUPERÓ A PHOENIX Y LLEVA 14 TRIUNFOS COMO VISITANTE EN LA TEMPORADA

Los Spurs volvieron a ganar en la ruta, venciendo ahora a Phoenix Suns por 107 a 92 en la 14° victoria de los texanos como visitantes dentro las 15 presentaciones que llevan en esa condición.

Este triunfo de San Antonio igualó el mejor inicio de visitante de la historia (ya no invicto), récord que tienen los Warriors de la 2015/16 cuando arrancaron de la misma forma. A nivel global, esta ha sido la tercera victoria consecutiva del equipo (marca general de 21-5, 2° en el Oeste).

Lo próximo en el calendario será mañana de local en el AT&T Center y recibiendo la visita de los Pelicans, en una semana que incluirá el retiro de la camiseta 21 de Tim Duncan.

Manu Ginóbili jugó 15 minutos este jueves, tiempo en el cual completó una tarea con 2 puntos (0/2 en dobles, 0/1 en triples y 2/2 en libres), 1 rebote, 3 asistencias, 2 robos, 1 pérdida y 2 faltas personales.

Por su parte, Nicolás Laprovittola ingresó en el tramo final del encuentro y rindió bastante bien, acumulando 4 puntos (1/1 en dobles y 2/2 en libres) y una asistencia en 2 minutos.

D-League

Los Austin Spurs se quedaron con un triunfo bárbaro contra Iowa Energy después de imponerse por un reñido y batallado 100-96. Dentro de un partido muy cambiante, de rachas y con mucho suspenso hasta los últimos minutos, los texanos se quedaron con un triunfo más que valioso para recomponerse.

Patricio Garino firmó una tarea con 2 puntos (1/4 en dobles y 0/4 en triples), 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 4 faltas personales en 29 minutos. El alero marplatense no tuvo una noche de grandes luces, aunque lo más importante pasó por el gran trabajo colectivo que hicieron los Spurs.

EL TABLERO

Récord para Fuerza Regia. Fuerza Regia de Monterrey superó el jueves a Indios de Ciudad Juárez por 96 a 80 con un punto del base rosarino Cristian Cortés y llegó a las 19 victorias seguidas en el inicio de la Liga Profesional de Básquet de México, un nuevo récord para la competencia. Esta noche los líderes de la competencia volverán a enfrentarse con el equipo de Ciudad Juárez. Fuerza Regia participará de la Liga de las Américas.

Olimpo, por Iglesia. Olimpo de Bahía Blanca venció a Atenas de Carmen de Patagones como visitante por 82 a 81. El base rosarino Ramiro Iglesias hizo 7 puntos, tomó 3 rebotes y dio 2 asistencias en el ganador. En el otro duelo de la noche, Salta Basket le ganó al Sportivo Las Parejas del DT rosarino Agustín Pujol por 87 a 77. En el perdedor jugaron también los ex Echesortu y Central Marco Luchi (10 puntos y 8 rebotes) y Mauro Tarrago (8 tantos).

Súper 4, en Corrientes. Se presentó ayer el Súper 4 Circus Carnaval, que reunirá a los mejores equipos de la primera fase de la Liga A y que se realizará en San Martín de Corrientes, los días el 7 y 8 de enero. Por la Conferencia Norte están clasificados San Martín y Estudiantes de Concordia. Por la Sur, jugará San Lorenzo y el ganador del juego de la semana que viene entre Gimnasia de Comodoro y Bahía. El ganador del Súper 4 clasificará a la Liga Sudamericana y jugará la Supercopa ante el ganador de la Liga.

La Liga de Desarrollo. Según se pudo saber ayer, la tercera edición de Liga de Desarrollo del básquet argentino empezará el 8 de enero con Hispano-Peñarol y Argentino-Quilmes. Habrá obligación de 8 jugadores por equipo y los partidos se van a jugar a las 22, el día previo al juego de La Liga. Tendrá estadísticas y streaming en vivo. La novedad es la creación del 3×3 de la Liga de Desarrollo. Se jugará en la previa de los partidos de La Liga.