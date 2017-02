Básquet: La Rosarina ya tiene programa

La Asociación Rosarina dio a conocer el programa de juego de sus diferentes categorías para los certámenes que se inician la semana próxima. El fixture se confeccionó teniendo en cuenta las ubicaciones finales del semestre pasado.

De esta manera, en el calendario que se puede observar completo en el sitio oficial Rosariobasquetbol.com.ar, quedó definido que el próximo domingo 5 de marzo la Divisional A1 se abra con Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Regatas Rosario, Echesortu vs. Caova, Atalaya vs. Puerto San Martín, El Tala vs. Temperley y Unión y Progreso vs. Sportsmen Unidos. Claro está que por disponibilidad de cancha y compromisos en la Copa Santa Fe puede existir alguna modificación de día de juego.

Para la tercera fecha está programado el duelo entre Atalaya y Sportsmen en el estadio del Azul, mientras que en la séptima habrá duelo entre Echesortu y Unión y Progreso y en la octava Talleres con Caova, por mencionar tres duelos siempre esperados.

Serán dos ruedas todos contra todos y los mejores ocho cruzarán en playoffs al mejor de tres cuyos ganadores disputarán un cuadrangular final para definir el campeón. Los dos últimos bajarán a la A2.

Mientras tanto, en la A2, la primera fecha tendrá a Provincial vs. Alumni de Casilda, Náutico Sportivo Avellaneda vs. Gimnasia y Esgrima, Ciclón vs. Banco, Los Rosarinos Estudiantil vs. Atlético Fisherton y Saladillo vs. Atlantic Sportsmen, los dos elencos que vienen de la B.

Aquí serán dos ruedas todos contra todos y el ganador de la fase regular ascenderá a la A1, al igual que el que resulte triunfador en los playoffs, que tendrán a 2 vs. 5 y 3 vs. 4 (puestos de la etapa clasificatoria) y luego la correspondiente final. Todo al mejor de tres partidos.

La primera competencia en abrirse (de no mediar adelantos) será la Primera B, ahora tercera categoría local. La fecha inicial se disputará el viernes 3 de marzo con Newell’s vs. Tiro Suizo, Libertad vs. Unión de Arroyo Seco, Talleres de Arroyo Seco vs. Rosario Central, Calzada vs. Sportivo América, Universitario vs. Red Star de San Lorenzo y Maciel vs. Sportivo Federal.

Este programa es el definitivo, ya que el fixture que se había dado a conocer el jueves sufrió una pequeña modificación para que Talleres y Unión de Arroyo Seco no coincidan en su localía.

La quinta fecha tendrá a Newell’s ante Central y la novena a Unión ante Talleres de Arroyo Seco.

El ganador de la etapa regular (todos contra todos) ascenderá a la A2 y del 2° al 5° jugarán playoffs en semifinales y luego final por el otro ascenso. Los dos últimos descenderán a la C.

La ahora cuarta categoría rosarina se abrirá el día jueves 9 y tendrá en esta ocasión nueve elencos. La fecha inicial será con Ben Hur vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Edison vs. Unión Sionista, Belgrano vs. Fortín Barracas y Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. San Telmo de Funes. Horizonte tendrá fecha libre en el arranque de la competencia.

El ganador de la etapa regular (todos contra todos) ascenderá a la B y del 2° al 5° jugarán playoffs en semifinales y luego final por el otro ascenso.

En tanto, las divisiones menores tienen pactada su fecha de inicio para el 11 de marzo en sus diferentes categorías.