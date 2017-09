Barrio Municipal: imputaron surtido de crímenes a “Lamparita”

“Lamparita” tiene 22 años y es señalado como el cabecilla de una banda que responde a René U. y que tiene a mal traer a los barrios Municipal y República de la Sexta. Ayer llegó a la audiencia imputativa con una mano enyesada y un moretón en el párpado derecho. La Fiscalía lo vinculó a 14 investigaciones. “Lamparita”, que en el DNI es Lautaro Funes, escuchó sin sobresaltos hasta que la fiscal habló de cuando lo detuvieron. Dijo que intentó escaparse y hubo un levantamiento barrial. No pudo evitar, empezó a comentar en voz baja y a mover la cabeza. Finalmente dijo que fue golpeado por la Policía Federal y que le quebraron la muñeca. Y por eso, la gente reaccionó. Para la Fiscalía fue un episodio más en una pelea con la familia Caminos que tiene en el medio a los vecinos sufriendo la violencia de las bandas. “Lamparita” fue imputado de varios delitos, desde homicidio hasta abuso de armas y robos. Sus defensores intentaron evitar la prisión preventiva. No pudieron. Lautaro permanecerá en una celda de resguardo. En principio por dos años con posibilidad de revisión de la medida en dos meses.

Para la fiscal Gisella Paolicelli, Funes es el organizador de una asociación ilícita dedicada a la cometer distintos delitos contra la propiedad, la libertad y la integridad. Ella habló de sus cómplices: Marcelo Ezequiel G. alias “Pala”, José María C., Miguel Ángel P., Milton C., Héctor C., Joan Patricio K., Liliana G., Andrea S., Matías alias “Mojarra” y Carlos F. alias “Pelo Duro”, que en la actualidad está prófugo. Algunos fueron imputados en mayo. Todos están vinculados a la causa. Milton C. y Joan Patricio K., están detenidos.

La investigación empezó por un informe de la Fiscalía a partir de denuncias e intervenciones telefónicas en otras causas sobre delitos en los barrios Municipal y República de la Sexta. Muchos por enfrentamientos entre la familia Funes y la de Caminos. Abuso de armas, robos calificados y amenazas, son algunos de los delitos que le achacaron a su padre, Jorge, entre otros integrantes de la familia de “Lamparita”. Vecinos declararon que había un grupo de personas que sacaban a sus dueños de departamentos del Fonavi para poner búnkers.

Para la fiscal, la organización delictiva tiene tres ejes: apoyo para “resolver” problemas territoriales de la venta de droga en el barrio; usurpación de departamentos para poner puntos de venta; y también escruches y robo a vehículos en la calle.

De las escuchas telefónicas surgió que el grupo hacía inteligencia previa para cometer “entradoras”. Su lugar de encuentro era Berutti entre Pasco y Cochabamba. Se hacían de autos, les cambiaban la patente y los usaban para intercambiarlos por armas de fuego. En la operación estaría vinculado Jorge F. y José Manuel C. alias “Josema”, ambos parientes de “Lamparita”.

El homicidio

El 9 de mayo Lautaro Nahuel Funes, alias “Lamparita”, Carlos Jesús F., apodado “Pelo Duro”, Marcelo Ezequiel G. alias “Pala” llegaron con otras dos personas en auto hasta la casa de Cristian Alejandro Ferreyra en Colón y Biedma. Un joven golpeó la puerta con el pretexto de pedir un remis. Cristian se asomó a la puerta y empezaron los disparos. En la balacera la hermanita de Ferreyra recibió un roce de una bala. Estuvo internada hasta el 18 de mayo cuando falleció. Del cuerpo le sacaron cuatro balas y las pericias arrojaron que hubo 7 armas en el ataque.

Un familiar de la víctima dijo que Ferreyra no tenía problemas con la banda que responde a René U. “Te cagan a tiros hasta que te echan y se quedan con la casa para poner un búnker”, contó. Otro familiar que estaba en la casa dijo que vio a “Lamparita” y que todos estaban armados. “En el barrio dicen que era para que le dejen la casa”, dijo. Otro testigo de identidad protegida contó que miembros de la banda llaman a Nicolás M. que le consigue los números de celular de los dueños de casa, los llaman y le dicen que vendan drogas para ellos si no acceden los amenazan con balearlos y sacarles las casas. El fiscal Rafael Coria imputó a Lamparita de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por uso de arma de fuego, portación y lesiones leves. También lo acusaron de dispararle el 6 de octubre de 2016 a otro de sus enemigos: Rubén Ariel S., alias “Tubi” o “Tiburón” en Mosconi y Avellaneda. Paolicelli lo acusó de tentativa de homicidio. “Tubi” tenía el teléfono intervenido cuando ocurrió el ataque. Las lesiones no pusieron en riesgo su vida, pero si lo llevaron a la cárcel. La fiscal dijo que hay escuchas donde “Tubi” mandó a “activar” a Lamparita. Después de la detención balearon a un muchacho confundiéndolo con Lautaro Funes y esa conversación quedó grabada. “Tubi” fue imputado por el homicidio de Jonatan Rosales y las lesiones a Brisa O., en abril de 2016. También lo imputaron de la muerte de Lorena Ojeda en octubre cuando la confundieron con su hermana, testigo del crimen de Rosales. Le achacaron el crimen de Javier Fleitas, un mes antes en Callao y Mister Ross, a la víctima la confundieron con Lamparita.

La otra versión del día de la detención

Según la Policía Federal, el 22 de septiembre encuentran a Lamparita en Uriburu y Ayacucho. Hacen un operativo cerrojo y Lautaro se da cuenta. Comienza a escapar, se mete en pasillos internos, salta un tapial, una puerta de reja y se para en un umbral de otra casa donde es atrapado y cae al suelo, refiere el acta. Una vez identificado comenzó a forcejear y aseguraron que “usaron la fuerza mínima e indispensable para reducirlo”. Ahí es donde ocurrió el levantamiento del barrio y tuvieron que trasladarlo. La detención fue el único hecho que aludió ayer “Lamparita”: “Eran todos civiles y me empezaron a golpear con el arma en la cabeza hasta desmayarme”.

Dijo que una persona le sacó fotos en la sede de la Policía Federal, le tomó la mano derecha y la puso hacia arriba. Le pegó varias veces y le decía: “¿Te gusta tirar tiros? ¿Burlarte de la Policía? ¿Sabés por qué no te matamos? Porque no tenés un arma encima, sin arma no servís”. El relato de “Lamparita” se oyó ayer en la audiencia.

La lista de la acusación

Los defensores Federico Laurito y Juan Pablo Audisio cuestionaron la calificación penal de asociación ilícita y homicidio. Paolicelli le imputó además otros hechos. Dijo que el 25 de diciembre de 2015 pasadas la medianoche Lamparita iba en moto con su hermano Ulises y se cruzó con Daiana, que también iba en moto y la amenazó con un arma. También lo acusaron de los siguientes hechos:

El 14 de noviembre de 2016 atropelló, en Juan Manuel de Rosas y Ameghino, a un testigo del homicidio de Eugenio Solaro. El 13 de junio de 2017 amenazó con un arma a una mujer. Le dijo que iban a matar a su hijo Yair de 15 años. La mujer afirmó que René es U. y que “Lamparita” trabaja para él. El 10 de abril Lamparita iba en moto con otra persona y le disparó a Vanesa B. en Grandoli y Olegario. La mujer es pareja de Alexis Caminos. Finalmente le achacaron una serie de balaceras en República de la Sexta. La lista de la Fiscalía siguió con más hechos: el 25 de agosto “Lamparita”, “Pelo Duro” y “Mojarra” amenazaron a un comerciante en Berutti y Pasco. Al rato pasaron en auto y le dispararon al comercio. El 15 de septiembre lo tirotearon. Finalmente le imputaron un robo ocurrido el 22 de abril en 9 de julio al 3200.