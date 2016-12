Bajo Hondo: geografía con historia en Rosario (Quinta parte)

De la nomenclatura de calles actual pueden rescatarse tres con historia relativas al Bajo Hondo y a San Francisquito: La Broca, la avenida de las Ánimas y el camino a Bajo Hondo.

La Broca

Hoy, la primera tiene doble vigencia en arterias de zonas no muy lejanas a San Francisquito. En un borrador del nomenclador de la Dirección General de Topografía y Catastro, una escueta nota en el renglón correspondiente dice: “Originaria en La Brocq, Santiago”. Pero el ingeniero Delfo Locatelli (1) advierte que ese nombre es una alteración del apellido de Santiago Broc, sin q final, un francés que entre 1867 y 1872 compró terrenos, siempre en la misma lonja (2). Ésta tenía de ancho 300 varas por 2.550 de fondo en dirección noreste a suroeste. Sobrepuesta al damero actual de calles, abarcaba aproximadamente desde Corrientes hasta avenida Francia. El ancho, en el extremo oeste, cubría de Garay a Ayolas, actual República Oriental del Uruguay, predio en el que formó una quinta. Y agrega: “Sobre el costado norte de toda la propiedad, corría de este a oeste un camino que se conoció como camino La Broca. El mismo, al llegar a Felipe Moré, se confundió con la traza del bulevar Seguí.”

Conocido el origen del callejón, corresponde ubicar qué calles le dan doble vigencia a su antiguo nombre. Una es un pasaje cuya ubicación es símbolo de su historia, ya que su traza es de una cuadra con orientación este-oeste y numeración de puertas del 4300 al 4399. La numeración parece extraña al lugar, dado que atraviesa zona ferroviaria no urbanizada a modo de puente entre un pasaje y una avenida. El pasaje es Chancay, y la avenida, bulevar Seguí a partir del nuevo eje hacia el oeste tras el pequeño desvío que hace previo al cruce de las vías del Belgrano, ex FCCC. En cuanto a la numeración, si se observa un plano de la ciudad se verá que es una proyección correspondiente a la numeración existente entre Lima y Valparaíso.

La otra arteria La Broca es un pasaje de orientación este-oeste entre las calles Gaboto y Garay que nace en Moreno y terminaba pasando una cuadra la avenida Ovidio Lagos hacia el oeste. Pero el tramo entre bulevar Oroño y avenida Ovidio Lagos fue ensanchado asignándole el nombre de avenida Jorge Cura. Esto originó que La Broca quedara dividida en dos sectores, manteniendo su nombre en forma alternada. Actualmente, La Broca corre en las dos cuadras que van desde Moreno a Oroño, y a partir Ovidio Lagos retoma la cuadra anterior hasta Londres, una de las calles de la original urbanización del barrio parque Carlos Casado.

De las Ánimas

La avenida de las Ánimas mantuvo su vigencia en el Código Urbano Municipal con el nombre de Camino de las Ánimas, luego numerada como 1815, actual avenida Sargento Mayor Mario Antonio Cisneros. Con dirección este-oeste y traza discontinua, nace en la calle Castellanos y corre hacia el oeste entre Dr. Rivas y Centeno.

Camino a Bajo Hondo

El ex camino a Bajo Hondo corre con la misma orientación de Cisneros a unos 200 metros al norte a partir de Felipe Moré. En época no precisada, este camino comunicaba el Bajo Hondo municipal con el rural, cuyo eje aún se mantiene abierto. En el Código Urbano puede leerse que la calle 1813, actual Teniente Ernesto Emilio Espinosa, era el “Antiguo camino a Bajo Hondo que corre de Este a Oeste”. Estas arterias –cuyos nombres responden a combatientes caídos en Malvinas– atraviesan la Avenida de Circunvalación y avanzan hacia el oeste en busca del empalme con la actual diagonal Presidente Perón, ex Godoy, eje de la ruta nacional 33 que también llevaba al Bajo Hondo Rural (Pérez). Ese destino lo alcanza Cisneros (ex Las Ánimas), pero no la calle Espinosa (ex Bajo Hondo). Ésta termina unos 100 metros antes de empalmar con la diagonal al ser cortada por una calle de dirección norte-sur paralela al campo que produce el corte. Esta transversal no es más que otro antiguo camino conocido como Gallino, del que se ampliará en la próxima entrega por tener relación con un sitio histórico y otros actuales del Bajo Hondo.

(1) Locatelli es autor de la publicación oficial de la Dirección General de Topografía y Catastro de la Municipalidad “Historia de la Propiedad Territorial en el Municipio de Rosario”, editada en 1974.

(2) Las lonjas fueron las primeras unidades territoriales en propiedad del área que se emplazará la ciudad. Las originales partían desde frente al Paraná hacia el oeste, en realidad por la posición de la margen del río la dirección era NE a SO, como lo indica Locatelli para la lonja de Broc. Ésta, al partir desde calle Corrientes, indica el proceso de subdivisiones que tuvieron y más adelante se le superpuso el damero de manzanas y calles con rumbo magnético (norte) con inclinación de 15 grados.