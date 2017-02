Bailando por amor al tango

“El tango es un idioma de amor, el tango es algo que tenés que vivir con toda tu vida”, describió Analía La Rubia Del Giglio, la discjockey y productora de tango rosarina que triunfa en el exterior. Del Giglio llegó de visita a Rosario como cada año para presentar lo que ya se convirtió en un clásico de la escena tanguera local: el Amor Tango Festival, que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo en el Club Sirio (Italia 965, piso 1).

Se trata de un encuentro que convoca a tres intensas jornadas donde seminarios y conferencias durante el día conviven con milongas durante la noche. “El Festival busca unir rutas hacía adentro de nuestro país y puentes hacia fuera del mundo”, explicó Del Giglio en diálogo con El Ciudadano. Las entradas para las actividades nocturnas se venderán en la puerta del club.

Del Giglio vivió los últimos años en Berlín y actualmente lo hace en Barcelona. Ella puede ostentar cierta ventaja poco habitual entre productores de festivales, porque además de conocer el paño como pocos, por el gusto que tiene del género desde hace años, es una prestigiosa discjockey que con su trabajo recorrió más de trescientas ciudades de 42 países haciendo bailar al mundo. Con esa experiencia irrepetible que nutre su faceta como productora, está organizando esta 4º edición del Festival rosarino que comenzó con la inquietud de volver a su ciudad para hacer cosas relacionadas a su presente internacional. “Como mi trabajo está más relacionado con viajar quise poner a Rosario como una referencia del tango en el mapa del mundo”, contó.

Consultada por si el tango en Europa pudo emanciparse de aquellos símbolos de la década del 40 y, como ocurre en Argentina en el presente, comenzar a actualizarse con líricas contemporáneas, Del Giglio contó que en el Viejo Continente siguen demandando aquellos tangos. “En general pienso que evolucionó en todo el mundo pero en Europa y en Asía, sobre todo, lo más fuerte sigue siendo la década del 40, y el baile también remite a esa época. Aunque existen cosas contemporáneas y mucha evolución en lo musical y en las letras, la gente sigue buscando el contacto que sostiene con la danza de aquellos tiempos”.

Si bien asume que hay gente que tiene una mirada más actual del tango, “el grueso de la gente gusta de lo que tienen en su memoria, en su cuerpo”, dijo. Del Giglio analiza que esto se debe en gran medida al idioma: “Porque es más difícil escuchar otras músicas cuando no manejás el idioma; en estos casos se tiende a bailar lo que ya tenés en tu cabeza, algo que oíste cien veces y conocés”.

En ese sentido la discjockey opinó que “el tango es comunicación” y, por ende, “se necesita tener un idioma que pueda unir la comunicación de las dos personas que componen la pareja que baila, porque normalmente la gente no se conoce en los festivales europeos”.

—En Rosario hay mucha producción, formación y consolidación de orquestas, ciclos y encuentros dedicados al baile y se editan discos del género. ¿Cómo ves, cada vez que venís, la ciudad en relación al tango?

—Vengo dos veces al año a Rosario y veo que creció mucho. Hay un montón de músicos y orquestas que están en actividad. La gente busca comunicación, busca encontrarse a través del tango. Y veo que el tango creció: hay más bailarines, está La Casa del Tango, donde hay clases gratuitas; todo eso ayuda a que se mueva. Es muy difícil sostener a la gente con el tango porque no se deja cautivar en el tiempo. Los que realmente nos quedamos amando el tango somos muy pocos. Cuando me fui había tango pero ahora hay muchísimo más. Este evento no lo hago sólo por Rosario sino también apostando a que la gente de Europa venga y conozca mi ciudad; que la gente del interior del país tenga la posibilidad de encontrarse con gente de afuera. Yo lo llamo “El Festival que viaja con tu abrazo”. Intento reunir, en tres días, parte de lo que hago durante todo el año.

Noches a pura milonga

En la cuarta edición del Festival de Tango, esta noche a las 22, tendrá lugar la “Milonga de Apertura” con shows a cargo de Martín Maldonado y Maurizio Ghella, Sebastián de la Vallina y Lucía Berardo, y los DJ’s May Cabrera y Elisabeta Piro. La actividad continuará mañana en el mismo horario y lugar con la “Milonga Gala Azul” en la que bailarán Noelia Hurtado y Carlitos Espinoza, y Juan Capriotti y Graciana Romeo, todos bajo las bateas de Vinilazo dúo.

El cierre quedará a cargo de la Orquesta los Reyes del Tango al mejor estilo Juan D’arienzo y los bailarines Sebastián Achával y Roxana Suárez en una velada que se titula “Milonga El Rey Del Compás”, que comenzará a las 21. “Traté de traer cosas que son de Rosario pero que no están acá. Hay gente de todas partes del mundo. Es un evento muy profundo porque tienen mucha mezcla de cultura, viene gente de muchos países”, dijo Analía Del Giglio.