“Ayer es siempre”: un rito que se funda en encuentros

“Los discos representan una secuencia de nuestros caminos”, afirmó el reconocido músico Juan Falú poco antes de tocar esta noche, a partir de las 21.30, junto a su par Marcelo Moguilevsky. El guitarrista tucumano y el multiinstrumentista rosarino, dos virtuosos de la música popular argentina contemporánea, llegarán hoy al Gran Salón de la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) para mostrar Ayer es siempre, un flamante disco donde repasan versiones libres de clásicos del folclore. Las entradas se encuentran en venta hoy, de 10 a 13 y desde las 19.30, en la boletería del teatro.

Ayer es siempre es el título del nuevo material publicado este año por el dúo que, como analizó Falú en diálogo con El Ciudadano, “muestra el encuentro en un andar por caminos independientes: el de Moguilevsky y el mío; un encuentro dentro de esos caminos personales que tenemos”.

Y, en virtud de la continuidad que este trabajo viene a expresar en relación con sus predecesores Improvisaciones (1996) y Semitas (2007), destacó que se parecen “por que los tres discos fueron exactamente iguales: encuentros plasmados en una grabación sin que haya mediado una organización concienzuda del momento y siempre marcados por la espontaneidad”.

En el trabajo que estrenarán esta noche en Rosario suenan varias composiciones del gran Cuchi Leguizamón (“Zamba de Agamonte”, “Zamba de Lozano”, “Coplas del regreso”, “Zamba del laurel” y “Si llega a ser tucumana”), canciones de Ramón Ayala (“Pan del agua”), Hermanos Díaz (“La Vieja”) y Pepe Núñez (“Del 55” y “La cruzadita”), entre otros grandes.

No todas son semejanzas entre los tres discos a dúo; al aparecer con una distancia de una década representan, según contó el tucumano, “un modo de ser donde se va definiendo la identidad para tocar e interpretar: en ese sentido son discos muy importantes para nosotros y le damos muchísimo valor”.

El nuevo álbum, que viene a saldar nueve años de ausencias conjuntas, mantiene la improvisación y el diálogo del contrapunto en la intimidad de la guitarra y los instrumentos de viento, elementos que también caracterizaron a sus discos anteriores. “Toda nuestra historia consiste en encontrarnos a tocar: así grabamos y así hacemos nuestros recitales. En Rosario, obviamente, tocaremos lo que grabamos pero además vamos a incluir algunos temas de discos anteriores. En los conciertos, disfrutamos de ir integrando los repertorios; como el disco, se trata de una interpretación libre, sería una contradicción preparar el recital de antemano”.

El álbum también incluye un tema que compuso el propio Falú y da nombre a la placa. En el boocket del disco físico se puede leer que el título “Ayer es siempre” responde a la necesidad de “proteger un ayer como una vivencia inextinguible”. El pasado florece y se hace intensamente presente en estas canciones. “El título nos lleva a pensar en el pasado; lo que ocurre es que, en la música, el pasado y el presente se funden”, expresó el tucumano.

“Uno es memorioso con la música, sobre todo, cuando toca una que tiene alta memoria. Cuando se toca folclore se hace a la manera de uno en el presente. Esa es una virtud de la música: anular al tiempo, por que está en todos los tiempos. Es algo maravilloso”, opinó Falú consultado por la responsabilidad del músico en la conservación de la memoria.

Y en virtud del encuentro con Marcelo Moguilevsky, ahondó en su razonamiento: “Existe en nosotros un reconocimiento al origen del propio vínculo, y a cómo se pudo mantener, tal vez, gracias a estos discos porque no somos personas que nos veamos cotidianamente. Nuestros trabajos nos tienen bastante distanciados físicamente pero los discos actúan como ritos de grandes encuentros y estamos conformes con que se expresen en músicas”.

El disco se desarrolló bajo el temperamento de la ejecución libre, y con ese pulso, sus protagonistas buscan mostrarlo en cada escenario que visitan. Consultado respecto a los riesgos que asumen en este tipo de interpretaciones, Falú reconoció que son numerosos: “Personalmente tengo muchas grabaciones en vivo que no sé por qué las guardo, pero todas tienen algunas fallas mías de interpretación o técnicas. No es sencillo elegir este camino. En Ayer es siempre la cosa salió bien, creemos que hemos encontrado un equilibrio entre lo que suena y lo que no suena y, aunque es muy arriesgado, nos gustó como quedó el sonido; estamos realmente contentos con el resultado”.

Este dúo que conforman Juan Falú en guitarra y Marcelo Moguilevsky en clarinetes, flautas y armónica, ambos grandes referentes del mejor folclore instrumental argentino de los últimos años, presentó el elogiado disco Ayer es siempre a finales de agosto en el emblemático escenario del Centro Cultural Kirchner y ahora emprendió una gira nacional que los llevará a recorrer los escenarios de todo el país.

Referentes nacionales

Con medio siglo de trayectoria, el músico Juan Falú es una de las figuras clave del folclore argentino contemporáneo. Guitarrista, compositor y docente, desde 1995, Falú dirige el prestigioso Festival Guitarras del Mundo que convoca a importantes instrumentistas argentinos y del mundo. Como docente, su labor fue fundamental en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, donde colaboró en la creación de la primera Carrera Superior de Folclore y Tango. Además, es creador y director de la Licenciatura de Música Argentina en la Universidad Nacional de San Martín. Marcelo Moguilevsky, por su parte, alterna diferentes instrumentos de viento como el clarinete, el saxo y la flauta. Su labor se proyectó más allá de un género moviéndose entre el jazz, el folclore, el klezmer y la música clásica. Integra diferentes propuestas musicales y compone músicas para cine, danza y teatro.