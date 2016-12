Aún no está resuelta la salida de Paolo Montero del Sabalero

¿Lo oficializarán hoy? La dirigencia de Rosario Central espera que se resuelvan los últimos detalles que impiden que Paolo Montero se convierta, efectivamente, en el sucesor de Eduardo Coudet. De ser así, hoy se anunciaría lo que desde hace varios días es un secreto a voces, que el uruguayo dirigirá el primer equipo auriazul.

Pero no hay certezas de cuándo Montero estará en condiciones legales de firmar el vínculo con la entidad de Arroyito. Es que, aunque ya envió la renuncia por escrito, el ex defensor de la selección uruguaya y la Juventus de Italia entre otros, sigue ligado a Colón de Santa Fe. El órgano fiduciario que controla las finanzas de la entidad sabalera, todavía no se expidió sobre la salida del uruguayo de su cargo. Y estiman que el tema recién podría resolverse la semana que viene. Y, sin la aprobación de ese trámite, Montero no puede firmar contrato como técnico en ningún otro club.

En este escenario, la presentación de Montero como entrenador Canalla tendría que esperar hasta la semana que viene. Aunque con fecha límite, ya que el jueves 5 de enero comienza la pretemporada del plantel profesional en el country de Arroyo Seco.

Más allá de las complicaciones que surgieron para que Montero rompa el vínculo con los sabaleros, los directivos auriazules mantienen confianza de que todo se resolverá en tiempo y forma.

Ayer por la tarde, los dirigentes se reunieron en Arroyo, donde se trataron distintos temas. Uno de ellos fue el del futuro DT, aunque ya está decidido que aguardarán que Montero consiga su salida de Colón. Además, se trazaron los objetivos, deportivos e institucionales, por cumplir para el año 2017.