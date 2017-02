Atlético Tucumán logró una histórica clasificación en Ecuador

Atlético Tucumán venció a El Nacional por 1 a 0, al cabo de un intenso encuentro disputado anoche en el estadio “Olímpico Atahualpa”, en el marco de la segunda fase del Repechaje de la Copa Libertadores de América, adonde el equipo argentino había arribado una hora tarde por problemas con el vuelo.

Teniendo en cuenta que en Tucumán habían igualado 2 a 2, el “Decano” se ganó el derecho de enfrentar a Junior de Barranquilla en la próxima ronda de la competencia que se jugará los jueves 16 y 23 del corriente mes.

Fernando Zampedri marcó la única conquista del partido a los 18 minutos del complemento.

Atlético se alzó con un triunfo merecido ante un rival que tanto en el día de hoy como en el cotejo de ida se mostró sensiblemente inferior al conjunto de Lavallén.

Los innumerables inconvenientes que debió atravesar la visita para llegar al estadio luego de la demora en Guayaquil que se debió a la falta de autorización para volar a Quito, pareció no hacer mella en el ánimo de los jugadores tucumanos.

Ataviados con la indumentaria (incluido botines) prestada por los juveniles Sub 20 que se encuentran disputando el Sudamericano en ese país, la formación de Lavallén mostró una mejor imagen que la de su desteñido adversario, equipo que no solo no mejoró en un ápice lo mostrado en el “Monumental José Fierro” sino que empeoró la pobre performance del martes pasado.

Las sucesivas oportunidades que malogró Zampedri en el primer tiempo por no adaptarse a los extraños movimientos que hacía el balón en la altura permitían presagiar un escenario de eliminación para el elenco tucumano.

Pero su empeño halló justo premio en el complemento tras un cabezazo de emboquillada que encontró mal parado al golero local luego de un centro de Evangelista mal despejado tras una pifia de Garcés.

Los últimos minutos mostraron cierto quedo del ganador, seguramente por las dificultades aeróbicas que le ocasionaba la altura de Quito, pero salvo por una postrera definición de media chilena de Félix Borja que se fue cerca del palo izquierdo del poco exigido Lucchetti, su victoria prácticamente no corrió peligro.

Te dejamos el Gol de Zampedri que le dio a #AtléticoTucumán el pase a la próxima fase de la #CopaLibertadores. Gritalo hasta morir, Decano! pic.twitter.com/ag8nKWUVL4 — InfoFútbol (@InfoFutbol_Web) February 8, 2017

Síntesis

El Nacional: Darwin Cuero; Marco Montaño Díaz, Javier Quiñonez, Franklin Guerra, Rinson López Ledesma; Pedro Larrea, Roberto Garcés, Jorge Ordoñez, Manuel Balda, Christian Cordero; Félix Borja. DT: Eduardo Favaro.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Leandro González, David Barbona; Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.

Gol en el segundo tiempo: 18m. Zampedri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Jonathan Borja por Balda (EN), 15m. Cristian Menéndez por Aliendro (AT), 21m. Bryan De Jesús por Ordoñez (EN), 23m. Enrique Meza Brítez por L. González (AT), 28m. Daniel Samaniego por Larrea (EN), 42m.

Mauricio Rosales por Barbona (AT).

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).