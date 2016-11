Atlético se hizo fuerte en el Veco y gritó campeón

Para coronar el gran año del rugby juvenil, Atlético del Rosario se consagró en el tradicional torneo Veco Villegas, certamen reservado para todos los campeones de menores de 19 años. Para Plaza fue la tercera vez que se queda con el título, que había obtenido en 1993 y 1994. Además, Manuel Nogués fue el goleador del certamen y resultó elegido como el mejor jugador del campeonato.

El camino rumbo al título fue el siguiente: fase clasificatoria triunfos sobre Córdoba Athletic por 19 a 10; ante Los Tordos por 20 a 10 y frente a Uni (Tucumán) por 35 a 20. En semifinales, Plaza derrotó al dueño de casa, Tucumán Rugby por 20 a 13, y en la definición, Atlético volvió a imponerse a Uni (Tucumán) por 24 a 17.

En la definición, el conjunto rosarino tuvo al Pumita Tomás Malanos como el hombre try, con tres conquistas, y Manuel Nogués con 9 puntos (3 goles y un penal).

Atlético fue el equipo que mejor juego mostró a lo largo del torneo. Prueba de ello fueron algunos tries de muy buena factura que tuvo durante todo el certamen. Además, sorprendió al resto de los equipos por el tamaño físico de algunos de sus jugadores, y eso que Marcos Kremer, no pudo participar por estar citado a Los Pumas.

La final ante Universitario (Tucumán) fue golpe por golpe y por momentos con mucha paridad, pese al claro contraste entre la propuesta de ambos: Plaza intentó abrir la cancha, moviendo la pelota con velocidad y precisión, fiel a sus raíces, y los tucumanos contestaron con los forwards, buscando el contacto, avanzando lento pero seguro.

Así llegaron los dos al ingoal: Plaza por las puntas, Uni percutiendo. Los rosarinos sacaron siete de ventaja con un hermoso ‘pasamanos’ de toda la cancha, que terminó en el tercer try de Malanos, y la U volvió a la carga en la última jugada con un ‘pick and go’. Si llegó a apoyar o no la pelota sobre la línea es una cuestión que todavía se está discutiendo, porque incluso con la foto y el video, para algunos la pelota toca la línea y para otros no. La cuestión es que el árbitro Ezequiel Orcajada entendió que no era try y Plaza gritó campeón.

Pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero Plaza fue un justo campeón, por lo que mostró a lo largo del certamen y por la calidad individual de jugadores como Manuel Nogués, goleador y mejor jugador del torneo.

El plantel de Atlético del Rosario lo integraron: Jeremías Aime (capitán), Sebastián Albano, Juan Justo Argañaraz, Santiago Arquiola, Maximiliano Avaca, Lucas Bielsa, Facundo Farruggia, Gaspar Gímenez, Matías Horcada, Ián Hulgich, Joaquín Jones, Vicente Jukic, Juan I. La Mattina, Augusto Lattuca, Tomás Malanos, Juan I. Mangiaracina, Tomás Marciali Ríos, Pablo Martínez, Felipe Nogués, Manuel Nogués, Tomás Quetglas, Lucio Sordoni, Valentín Tumosa, Guido Vidalle, Pablo Viola Artola y Lorenzo Zulatto (jugadores); Staff: Diego Vallejos, Franco Rossi, Alejandro Rota, Fernando Marchiaro y David Molinari (entrenadores); Francisco Senor (PF); Gregorio Gascar (presidente de gira); Javier Fierro (tesorero) y Gastón Aime, Adrián Barrera, Carlos Rodríguez y José Farruggia (managers).