Atlantic sigue perfecto

Atlantic Sportsmen derrotó en la noche del martes a Unión de Arroyo Seco por 77 a 65 y mantuvo la punta y el invicto en el certamen local de primera B tras la décima fecha.

Atlantic, que tiene un duelo pendiente ante Newell’s (irá el 19), contó en el partido ante Unión con 24 puntos de Matías Quiroga y 18 de Cristian Mendoza, mientras que el mejor del Panza fue Nicolás Gironacci, con 22.

También está arriba Tiro Suizo, aunque con dos encuentros más que el Verde. En esta ocasión el elenco que conduce Mauro Pérez superó a Maciel por 80 a 37 con 26 puntos de Franco Raccuglia.

Por su parte, Calzada se impuso a Universitario por 73 a 69 con 19 de Lucas Pulliese y 18 de Felipe González. Ignacio Galleto anotó 16 en el perdedor.

Además, Rosario Central doblegó a Talleres de Arroyo Seco por 73 a 51 con 15 puntos de Facundo Gandoy y Red Star de San Lorenzo se sacó la mufa de derrotas al imponerse a Libertad como visitante por 57 a 56 con 23 de Alexis Zárate. En tanto Saladillo superó a Newell’s 88 a 77.

En tanto, en primera C esta noche se abrirá la 11ª fecha con Edison vs. Ben Hur, Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán, San Telmo de Funes vs. Belgrano y Sportivo Federal vs. Fortín Barracas.

Se viene la Liga Provincial

La Liga Provincial de mayores ya se viene. El certamen santafesino comenzará el 10 de noviembre en Santa Paula de Gálvez con el partido inaugural, mientras que el 11 se jugará el grueso de la fecha.

Hasta el 20 de octubre las instituciones tienen tiempo para inscribirse y se espera superar ampliamente los 20 elencos, con idea de armar dos o tres zonas con equipos de todo el mapa.

El certamen le dará al campeón su ascenso al Torneo Federal, tercera categoría nacional, y el último ganador fue Norte de Armstrong. Es más, la Confederación Argentina también otorgó una plaza extra para esta temporada, que finalmente será de Huracán de San Javier.

EL TABLERO

Olímpico y el primer paso. Olímpico de La Banda dio un paso firme en su debut en la zona D de la Liga Sudamericana al derrotar por 90 a 61 a Universidad de Concepción de Chile. El rosarino Adrián Boccia fue el máximo anotador con 18 puntos. En el otro duelo de la jornada de apertura de grupo, Uniceub de Brasil se impuso a Gigantes de Venezuela por 86 a 64.

Retoma Miravet. El entrenador Gustavo Miravet acordó su regreso a Atenas de Córdoba en reemplazo de Adrián Capelli, quien renunció tras las cuatro derrotas consecutivas en el inicio de temporada. El Zurdo dirigió a Atenas la temporada pasada y fue despedido tras una floja primera mitad de campaña. Mientras, en la Liga A, el martes Bahía le ganó en Caballito a Ferro 69 a 59.

Salen las sedes U19. La Federación Santafesina dará a conocer las sedes de los cuadrangulares semifinales de la Liga Formativa Sub 19 que se jugarán 22 y 23 de este mes. En la zona A estarán Unión de Santa Fe, Banco de Santa Fe, Atalaya de Rosario y Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Y del grupo B tomarán parte Atlético Rafaela, Regatas Santa Fe, Regatas Rosario y Náutico Rosario.

San Lorenzo se prepara. San Lorenzo se encuentra en pleno trabajo en Canadá a la espera del duelo de mañana a las 21 ante Toronto Raptors en el Air Canadá Center en el marco de la pretemporada NBA. El campeón argentino derrotó ayer en un amistoso a Raptors 905, elenco de la Liga de Desarrollo. Los de Julio Lamas ganaron 100 a 84 con 18 puntos de Gabriel Deck. Será el primer duelo de un equipo argentino en la pretemporada de la NBA.