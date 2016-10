Atlantic defiende el invicto

El ascenso rosarino tendrá esta noche desde las 21.30 mucha actividad con las fechas de primera B y primera C, en la que los líderes defenderán su puesto de vanguardia. Mientras, en la máxima categoría hoy habrá un partido pero también hubo duelos el miércoles con buenos triunfos de los punteros Echesortu y Unión y Progreso.

En la B local, Atlantic superó el miércoles a Newell’s por 83 a 71 con 21 de Gonzalo Garrote y cerró invicto la rueda inicial. Esta noche volverán a salir a la cancha por la 12ª fecha visitando a Red Star en San Lorenzo. Por esta jornada también se enfrentarán hoy Libertad vs. Tiro Suizo, Newell’s vs. Calzada, Universitario vs. Talleres de Arroyo Seco (en cancha de Tiro Suizo), Maciel vs. Saladillo y Unión de Arroyo Seco vs. Rosario Central.

Por su parte, en la C hoy se completará la jornada 12 con tres encuentros y saldrá a la cancha el puntero Ben Hur en su visita a Unión Sionista. Además chocarán San Telmo de Funes vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán y Sportivo América vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

Por la primera A local, esta noche se medirán Ciclón con El Tala en el marco de la fecha 10 de la zona A1, que se abrió el miércoles con la victoria del líder Echesortu sobre Los Rosarinos Estudiantil como visitante por 83 a 72 en suplementario con 25 de Martín Bísaro y 19 de Lucas Boselli. Horacio Fascia hizo 26 en el perdedor.

Además, Talleres derrotó a Gimnasia por 80 a 75 con 23 de Fede Oggero y Matías Medrano. Facundo Núñez hizo 21 en el perdedor. Atalaya superó a Fisherton 72 a 68.

En tanto, en la A2, Puerto San Martín doblegó a Náutico por 70 a 62 con 14 de Andrés Ottolini y Federico Hunicken.

LUGARINI, DE SELECCIÓN

La Confederación Argentina hizo oficial ayer la información que manejaba El Hincha y el alero rosarino Bautista Lugarini (Gimnasia y Esgrima) quedó designado para integrar el seleccionado argentino Sub 15 que jugará el Sudamericano de Asunción del 25 al 29 de este mes. El equipo afrontará en el Cenard un par de amistosos ante Uruguay y luego viajará a Paraguay para el certamen.

NORTE QUEDÓ A UN PASITO

Norte de Armstrong derrotó a Atlético Carcarañá por 82 a 63 y se puso 2 a 0 en la final del torneo cañadense, por lo que de imponerse el domingo como local se consagrará como campeón. En el ganador anotó 35 puntos el rosarino Juan Pablo Camino, mientras que Franco Borsellino hizo 2, Rodrigo Gallegos 2 y Gustavo Bronzino 3. En el perdedor convirtió 20 Alejandro Fernández.