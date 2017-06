Atlanta United, del Tata Martino, ganó con goles argentinos

Atlanta United, el equipo que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino, superó anoche a Columbus Crew, por 3-1, por la fecha 16 de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) de fútbol de los Estados Unidos.

El delantero argentino Héctor Villalba (ex San Lorenzo) sumó la primera conquista del conjunto ganador, a los 16 minutos de la primera etapa, tras asistencia de Yamil Asad (ex Vélez).

¡@TitoVillalba15 aprovecha un error defensivo y marca el primero para los locales! #ATLvCLB 1-0 pic.twitter.com/mfyLrK4Cwg — Fútbol MLS (@futbolMLS) June 17, 2017

Atlanta United, la formación que comanda el rosarino Martino, contuvo otra participación argentina, al alistarse el defensor Leandro González Pirez (ex Estudiantes de La Plata).

El enganche paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús) anotó la segunda conquista de Atlanta, que figura en la sexta colocación, con 21 unidades.

En Columbus Crew, en tanto, hubo un tanto señalado por Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), a los 26 minutos del período inaugural.

Además, el mediocampista cordobés Ignacio Piatti (ex Independiente y San Lorenzo) convirtió un doblete (St. 13m. Y 14m.) para Montreal Impact, que empató 3-3 con Orlando City, en donde abrió la cuenta el enganche salteño Matías Pérez García (ex Tigre y All Boys), a los 8 minutos del primer tiempo.

Mientras que el atacante Luis Solignac (ex Platense y Nueva Chicago) festejó un gol para Chicago Fire (St. 17m.), que batió por 2-1 a New England Revolution

Otros resultados: New York City 2-Seattle Sounders 1; Toronto 2-DC United 0.