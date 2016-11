“Atentaron contra mi vida”, denunció periodista sanlorencina

“Estoy segura de que atentaron contra mi vida por las cosas que publico y que digo en la radio”. Así se refirió la periodista de San Lorenzo Gloria de los Ríos al incidente que la despertó en medio de la madrugada de ayer y la encontró con su auto en llamas. Gloria vive con su hija en la planta alta de una casa de la vecina localidad. Abajo funciona la radio y el portal web desde donde informa sobre la realidad social y política de su ciudad, a lo que su suma su trabajo en Televisión Regional. En diálogo con El Ciudadano, aseguró que el incendio fue intencional: “Encontraron un bidón con nafta y hay testigos que escucharon ruidos y una moto”. Juan Ledesma, fiscal a cargo de la investigación, dijo que espera el resultado de las pericias para determinar si fue el fuego fue provocado o no y ordenó custodia policial permanente para la periodista. El viernes, Televisión Regional emitió un informe producido por Gloria sobre una plaza amadrinada por la hija de David Delfín Zacarías, procesado por narcotráfico, en el que vecinos lo reconocían como “el único que había hecho obra pública” en el barrio y hablaban de complicidad con el sector político sanlorecino.

“No puedo explicar lo que viví, fue una locura. Esto ya es mafioso”. Gloria de los Ríos es periodista y trabaja desde hace más de 30 años como movilera en todo el cordón industrial de San Lorenzo, donde vive con su hija en una casa en la calle Saavedra al 400.

En Televisión Regional, el viernes pasado se emitió un informe sobre una plaza de San Lorenzo que fue amadrinada por Flavia, una de las hijas de Delfín Zacarías. El mismo había sido producido por Gloria y, si bien no revelaba nada que no se hubiese publicado anteriormente en otros medios, despertó en las redes sociales indignación en parte de la audiencia de la ciudad. Es que en la emisión especial algunos vecinos reivindicaban a Delfín como “el único que había hecho obra pública y lamentaban que esté preso”. Además, hablaban de un poder político cómplice del narcotráfico y ausente en el barrio. El informe también salió publicado en la web de Radio Horizonte.

Ayer, alrededor de las 2 de la madrugada, Gloria dormía con su hija cuando una fuerte explosión las despertó. “Salí y encontré el auto que había dejado estacionado incendiándose y el fuego estaba por llegar a la casa”, describió. Enseguida, llamó a los bomberos que, junto con la Policía, llegaron para sofocar las llamas.

Según la periodista, los peritos de la Policía de Investigaciones le confirmaron lo primero que había pensado. “Encontraron un bidón con nafta y varios vecinos dijeron que escucharon una moto antes de la explosión. En la cuadra no hay cámaras, pero yo estoy segura de que esto es intencional”, dijo Gloria. Según la mujer, en San Lorenzo “es muy común” que ocurran este tipo de amedrentamientos contra los periodistas. “Esto tiene que ver con lo que vengo denunciando tanto en la radio como en la web en relación a cosas que pasan en San Lorenzo”. De todos modos, Gloria dijo que esperará que la Justicia investigue y le diga qué pasó.

El fiscal Juan Ledesma a cargo de la investigación explicó a este diario que “se están realizando las pericias para determinar si el fuego fue intencional o no y, de haberlo sido, si participó una o más personas. Encontraron un bidón y se va a peritar para saber su contenido”, dijo Ledesma.

“Este es un caso testigo”

En la conferencia de prensa llevada adelante ayer en el Centro de Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, Alicia Simeoni, secretaria adjunta, expresó: “En conjunto queremos plantear la situación de vulnerabilidad que atraviesa Gloria. Queremos que sepa que está respaldada por todos los trabajadores de prensa”. Asimismo, la representante gremial agregó: “Este es un caso testigo que evidencia que no se puede avanzar un milímetro más. Llegaremos a las autoridades nacionales y las instancias internacionales correspondientes porque el caso Gloria de los Ríos tiene que ser tomado como muestra de que los periodistas no estamos pudiendo cumplir nuestro trabajo en condiciones de respeto y nadie está pudiendo asegurar el trabajo de los periodistas. Los grandes protocolos anunciados por el gobierno nacional no nos ayudan, sólo nos desprotegen más”, sostuvo.