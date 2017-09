Atentado en Londres: hay 22 heridos

Unas 22 personas resultaron heridas por la explosión de origen “terrorista” registrada hoy en un vagón del subte de Londres, informó el servicio de Ambulancias de Londres, que agregó que todos ellos fueron derivados a hospitales con heridas que se cree no son serias.

La explosión se registró este viernes en un vagón de una formación en una de las líneas del subterráneo a las 8.21 hora local (4.21 de la madrugada en Argentina) en la línea District Line (verde) a la altura de la estación Parsons Green, en el suroeste de la ciudad.

Varios pasajeros resultaron con quemaduras en el rostro por la explosión, ocurrida en plena hora pico de la mañana en la formación que se dirigía al centro de Londres, en el tramo que transcurre en superficie, según publicó la agencia de noticias EFE.

RT@News_Executive: BREAKING Video of the imidiate aftermath of the explosion (credit @sylvainpennec ) pic.twitter.com/ZJpktkH1WP

— hashem help (@cnsrvjew) 15 de septiembre de 2017