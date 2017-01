Atentado a una mezquita en Canadá dejó un saldo de 6 muertos y 8 heridos

Un ataque a balazos este lunes a la madrugada en una mezquita ubicada en la ciudad Quebec, Canadá, dejó un saldo de seis muertos y ocho personas heridas.

Según declaraciones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el hecho “representa un ataque terrorista contra los musulmanes”.

Los fallecidos tenían entre 35 y 70 años, confirmó el vocero de la policía local, Christine Coulombe, y hay dos sospechosos detenidos y un tercero está prófugo.

El tiroteo fue perpetrado durante la plegaria nocturna en donde se encontraban las víctimas fatales y los heridos orando.

Tras la irrupción de los agresores, la Policía local desplegó un extenso operativo de rastrillaje para dar con los responsables, informó el portal prensa Latina (PL).

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017